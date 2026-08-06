Petroprix renuncia a la gasolinera proyectada en Pontevedra

Petroprix ha renunciado finalmente a poner en funcionamiento la gasolinera construida en la avenida de Lugo después de que el Concello de Pontevedra no autorizase su apertura. Así lo explicó el concelleiro Demetrio Gómez tras la reunión de la Xunta de Goberno Local en la que se trató el tema. El conflicto se inició con una denuncia de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Pontevedra, que cuestionó la compatibilidad urbanística de la instalación.

Una sentencia anuló la licencia urbanística concedida por el Concello al considerar que la estación de servicio constituye una actividad industrial incompatible con el régimen de usos de la zona, de carácter principalmente residencial. La parcela se encuentra junto a un edificio de viviendas y a escasa distancia de varias casas unifamiliares.

Tras la resolución judicial, el expediente atravesó una compleja tramitación administrativa hasta concluir con la renuncia de la empresa a abrir el negocio. Petroprix había construido una estación de servicio de bajo coste y proyectaba incorporar también un espacio para el lavado de vehículos.

La Xunta de Goberno Local aprobó además la cesión gratuita de dos parcelas privadas en Xoán Bautista Andrade para habilitar más de 300 plazas de estacionamiento durante la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. Los terrenos, que suman cerca de 8.000 metros cuadrados, estarán disponibles entre el 20 y el 27 de septiembre.

El Concello adaptará el acceso y se compromete a reparar cualquier desperfecto en las 48 horas posteriores a la devolución de las fincas. Los departamentos de Deportes y Seguridade Cidadá trabajan ya en un plan de tráfico específico para un evento que prevé reunir a cerca de 20.000 personas.

El gobierno local dio también luz verde a las bases para incorporar 18 efectivos a la Policía Local mediante un proceso de movilidad. La convocatoria incluye 14 plazas de agentes y cuatro de mandos: dos oficiales, un inspector y un inspector principal.

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La sesión acordó asimismo elevar un 2,21% las tarifas del servicio municipal de grúa conforme a la evolución del IPC y prorrogar durante nueve meses el contrato con Elsamés Xestión de Infraestruturas para pequeñas obras de mantenimiento en espacios públicos.