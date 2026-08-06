El Monte Castrove tendrá un punto habilitado para ver el eclipse de sol

El Concello de Poio habilitará un punto de observación en el Monte Castrove para contemplar el histórico eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Los participantes de la quedada se deberán reunir a las 19.00 horas en los alrededores de la Casa del Cazador, donde se repartirán gafas protectoras y se ofrecerán consejos para observar el fenómeno sin riesgos para la salud ocular.

El eclipse comenzará a las 19.32 horas y el sol alcanzará su punto máximo de ocultación sobre las 20.30, con una magnitud del 99%. El alcalde, Ángel Moldes, destaca que el Monte Castrove ofrece unas condiciones excepcionales para contemplarlo. Se recomienda confirmar la asistencia y reservar las gafas protectoras con la suficiente antelación escribiendo al correo electrónico turismo@concellopoio.org o llamando al 986 833 204.

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Dirigéndose a los vecinos que deseen contemplar el eclipse desde otra ubicación, el alcalde recordó que nunca se debe mirar directamente al sol sin una protección específicamente homologada. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales tintados u otros métodos caseros no ofrecen una barrera adecuada y pueden producir lesiones.