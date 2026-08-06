Largas colas en Marín para conseguir las mil gafas gratuitas con las que ver el eclipse

El Concello de Marín comenzaba a las diez de la mañana de este jueves a repartir de forma gratuita mil gafas homologadas con las que ver el eclipse del próximo día 12. Y antes de que se abrieran las puertas de la oficina de turismo del Auditorio, ya se registraba una larga cola para conseguirlas. Cientos de personas aguardaban ante las dependencias municipales, que ofrecen las gafaa de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas, pero todo apunta a que se agotarán de inmediato y ya no habrá existencias por la tarde, salvo que se reciban más, aportadas por la Diputación de Pontevedra.

Este fenómeno, que será el primero eclipse total visible en España desde 1905, alcanzará en Marín una ocultación máxima del 99,54% del disco solar, por el que el cielo se oscurecerá de manera muy notable, aunque no se producirá una totalidad completa.

Segundo los datos del Observatorio Astronómico Nacional, el fenómeno se desarrollará con los siguientes horarios: Inicio del eclipse: 19.32 horas; Máximo: 20.30 horas; Final: 21.23 horas.

La alcaldesa, María Ramallo, animaba hace unos días a los vecinos y a las personas que visiten Marín «a acercarse a recoger sus gafas», pero la afluencia parece que ha sido mucho mayor de la esperada. Algo parecido ocurrió en el Concello de Pontevedra, que entregaba también unas gafas homologadas con el programa de las fiestas de la Peregrina y los 10.000 ejemplares editados se agotaron en unas horas.

Ramallo recortaba que «estamos ante una oportunidad histórica para contemplar un fenómeno astronómico único, pero es fundamental hacerlo con responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de los expertos».

Reparto de las gafas en la oficina de turismo / FdV

El cartel informativo elaborado por el Concello recoge una serie de recomendaciones básicas para una observación segura. Las gafas deben estar homologadas, encontrarse en perfecto estado y colocarse antes de mirar al sol, retirándolas únicamente después de apartar la vista.

También se recomienda no realizar observaciones continuadas superiores a los 30 segundos, haciendo pequeñas pausas entre ellas.

Como alternativa especialmente indicada para los niños, se pueden emplear sistemas de proyección indirecta mediante objetos con pequeños orificios o una cámara oscura.

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Gran afluencia para lograr las gafas / FdV

El Concello de Marín subraya que prácticamente todo el litoral marinense ofrecerá «excelentes condiciones para contemplar el eclipse» y recomienda «desplazarse con antelación, priorizar los desplazamientos a pie o en transporte compartido, utilizar únicamente aparcamientos habilitados y evitar zonas forestales para minimizar el riesgo de incendios».