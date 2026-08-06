Hospitalizado un hombre tras caer en unas rocas de una playa de Sanxenxo

Un hombre ha tenido que ser hospitalizado para ser atendido de las heridas que presenta tras sufrir una caída cuando caminaba por unas rocas de la playa de Areas Gordas, en Sanxenxo, según ha informado el Concello.

El accidente ocurrió en la tarde del miércoles y la víctima es un vecino de Madrid.

Traslado del herido / Concello de Sanxenxo

El hombre fue atendido por la Policía Local, Emerxencias y trasladado por la Ambulancia medicalizada tras sufrir una hemorragia en una pierna.

Ester suceso, registrado en un arenal próximo al de A Lanzada se produce apenas unos días después de otro rescate en otra playa cercana, la de Foxos. Fue el lunes cuando dos personas eran rescatadas después de quedar atrapadas por las corrientes mientras nadaban y no conseguir regresar a la orilla.

Este miercoles, el Concello de Sanxenxo divulgaba el balance de intervenciones de los socorristas en sus playas en julio. Según estos datos. este servicio de salvamento y socorrismo realizó 5.442 intervenciones en ese mes, a una media de más de 175 al día. El dispositivo, compuesto por 87 efectivos y dos embarcaciones en la franja costera, estuvo desplegado en las 18 playas del municipio galardonadas con la bandera azul.

La playa de Silgar acumula el mayor número de casos, 934, seguida de Canelas (905), Montalvo (485) y Espiñeiro- Alanzada (406). En el otro extremo de la tabla, se encuentra Pampaído con tan solo 13 atenciones, arenal que estrena servicio este verano.

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Las atenciones en tierra supusieron casi el 80% de los casos frente al 19,2% de las acuáticas. Y es, precisamente en el agua, en el que se realizaron durante el pasado mes un total de 13 rescates, todos con resultado positivo. La tarea de prevención a usuarios y bañistas centró también gran parte del trabajo de los socorristas con 958 avisos de distinto tipo.