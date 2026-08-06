Nuestro futuro: el turismo II

Desde aquel ya lejano eslogan de «Marín, Villa de turismo y veraneo» o el más cercano de «Marín ventana al mar», pasando por los de: «Non che hai terra coma ela», y «Xa fun a Marín xa mirei o mar», del siglo pasado, y no esos insulsos que inventan ahora, que en nada representan a nuestra villa, han pasado muchos años, quizás demasiados, sin haber apostado decididamente por el turismo, siendo, como somos, un municipio abierto al mar y con maravillosas playas y parajes de gran belleza. Aquellos fueron tiempos de turistas o veraneantes que elegían nuestra villa para pasar sus vacaciones veraniegas, mayormente de pueblos del interior y sobre todo de Ourense, que formaron colonia, por ello le dedicamos un día que comenzó en 1935, y que ahora se perdió. ¿Que hicimos mal para perder a aquellos incondicionales de nuestra villa? Sencillamente que no supimos ponernos a la altura de las circunstancias y la demanda de los veraneantes, no nos esforzamos en mejorar nuestros servicios para poder ofrecerles todo aquello que iban necesitando o demandando. Y así fuimos perdiendo capacidad de convocatoria y se fueron marchando a otras localidades donde disponían de los servicios que demandaban.

Pasó casi un siglo, ¡casi nada! y hemos quedado estancados con los mismos servicios que ofrecer a los potenciales visitantes, pues si en los últimos años se han hecho algunas cosas, sin duda arrastrados por los demás y a rebufo de los tiempos, Marín se quedó dormido como casi siempre. De tener una de las mejores playas de Galicia, de ser una villa tranquila y apacible, de ofrecer tascas y restaurantes al gusto de los veraneantes, hemos quedado en el estado actual de conformismo, que desde luego no nos va a sacar de esta crisis que padecemos.

Parecía que por parte de la corporación habían comprendido, que uno de los pilares de nuestra villa, para nuestro progreso, era el turismo. Sin embargo, no han hecho grandes obras, ni servicios, porque tenemos muchas carencias para atraer al turista. Veamos: seguimos careciendo de unas vías de comunicación con nuestros espléndidos arenales, cómodas y directas; no tenemos aparcamientos suficientes para hacer cómoda la estancia de bañistas; no disponemos de un camping, ni parking de caravanas para ofrecer un lugar adecuado para pasar unos días al aire libre y bañarse en nuestras playas; no disponemos de servicios de hospedaje, hostelería y diversión para hacer más completa y confortable su estancia; no se hizo ninguna actuación puntual con gran capacidad de convocatoria; de una línea de servicio marítimo que enlace nuestro puerto con las playas y con otros puertos de la ría; de actividades para que se sientan agasajados por su estancia entre nosotros y se sientan protagonistas; no disponemos de un puerto deportivo que pueda atender a todos aquellos que quieran disfrutar de los deportes náuticos y de atraques para los que quieran venir por mar.

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En fin, que carecemos en una serie de servicios, actividades e infraestructuras que hoy demandan y valoran a la hora de decidirse por un lugar de veraneo. Este es nuestro reto y en los responsables políticos recae la obligación de solucionar todas estas carencias, si queremos sentar las bases de nuestro crecimiento, progreso y desarrollo. De lo contrario seguiremos en este lánguido vivir, que cada día va a peor. Por ello, hacemos un llamamiento de urgencia a la corporación, y aquellas que vengan en adelante, para que se vuelquen en atraer al turista, poniendo los medios y los servicios necesarios para que quieran venir, porque atractivo natural, tenemos, y de sobra. Solo falta la voluntad de trabajar, trabajar por Marín, por el crecimiento, progreso y desarrollo de nuestro Marín, porque por lo visto parece que no saben lo que es. Y Marín necesita urgentemente salir de esta situación de retroceso que llevamos. Si no, tendríamos que admitir que los marinenses no somos, o no estamos preparados para hacerse cargo de una responsabilidad de este tamaño. De modo que preparados los que quieran presentarse el próximo año a las elecciones municipales.