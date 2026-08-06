El Festival Kilo: cuarenta años de solidaridad en Marín

El Comedor Social de Marín acogió ayer presentación del 40 Festival del Kilo, la actividad solidaria por excelencia del verano marinense y qué servirá para recoger alimentos para esta institución social, que es todo un ejemplo en su forma de trabajar y de dar asistencia social. En esta presentación participaron la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y la concejala, Marián Sanmartín, junto con las voluntarias del comedor.

La cita será el viernes 7 de agosto a las 21.00 horas en el Auditorio, con apertura de puertas media hora antes y entrada libre hasta completar el aforo. Participarán Antonio Peixoto, Manuel Somoza, Antonio Fernández, Candela, José Manuel Couñago, Ecos de Marín, la Banda de Música de Marín, Canteir@s de Marín y a gran artista de la noche, la cantante de ópera cubana Betsy.

Aunque cualquier tipo de alimento no perecedero es bien recibido, sobre todo el Comedor precisa aceite, leche, arroz y pasta. Además, habrá sorteos durante el transcurso del festival de varios artículos, entre ellos un cuadro del pintor marinense Antón Sobral, que estará para entregar la obra a la persona agraciada.

La presidenta del Comedor explicó que hoy por hoy se despachan entre 85 y 90 servicios de comida cada día, a los que se añaden aquellas familias que llevan sus tuppers para alimentar en la casa a los niños de la familia.

También quisieron destacar el buen ambiente que hay en el Comedor y la importancia de la aportación de las personas desinteresadas, pero sobre todo de las instituciones, para sufragar los costos de la instalación.

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De hecho, la alcaldesa quiso recalcar que las ayudas para esta asistencia social se quedan cortas al lado «del inmenso trabajo que hacen día a día las voluntarias de este comedor, sin las que no sería posible hacer esta cobertura social que, desgraciadamente, mucha gente necesita».