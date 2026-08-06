Festival de Jazz e Blues de Pontevedra
A Ferrería vibra con Molvær y espera esta noche el soul de Gisele Jackson
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
S. R.
Pontevedra
A Ferrería vibró anoche con el noruego Nils Petter Molvær, quien desplegó en el Festival de Jazz su hipnótica fusión de trompeta y electrónica para revivir su mítico álbum Khmer. Tras esta inmersión de jazz mestizo, el escenario aguarda hoy, a partir las 22.30 horas, un giro radical hacia la raíz. El maestro austríaco Raphael Wressnig exprimirá el órgano Hammond B-3 junto a la imponente voz de Gisele Jackson, histórica corista de Ray Charles. Su banda, Soul Gift, promete un directo crudo y contundente a base de soul de Nueva Orleans, blues profundo y funk contemporáneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Documento notarial clave: los herederos de Carmen Romero confirman la venta al Estado de la Casa Barroca de Combarro
- Reutilizan losas de un muro de piedra para reparar el enlosado de la plaza de la Peregrina de Pontevedra
- Las confiterías de Pontevedra endulzan el verano con clásicos que nunca pasan de moda
- Rescatan ilesa a una mujer de 79 años del interior de un pozo de más de diez metros de profundidad en Caldas
- Dos heridos después de que un coche empotrase a otro contra el cierre de una casa en Pontevedra
- Tambo, la isla que todos buscan
- Rescatadas dos personas atrapadas por las corrientes en la playa de Foxos, en Sanxenxo
- «La carrera de los toreros implica esa dureza física y psicológica»