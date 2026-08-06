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Festival de Jazz e Blues de Pontevedra

A Ferrería vibra con Molvær y espera esta noche el soul de Gisele Jackson

Nils Petter Molvær, ayer durante la prueba de sonido.

Nils Petter Molvær, ayer durante la prueba de sonido. / Rafa Vázquez

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S. R.

Pontevedra

A Ferrería vibró anoche con el noruego Nils Petter Molvær, quien desplegó en el Festival de Jazz su hipnótica fusión de trompeta y electrónica para revivir su mítico álbum Khmer. Tras esta inmersión de jazz mestizo, el escenario aguarda hoy, a partir las 22.30 horas, un giro radical hacia la raíz. El maestro austríaco Raphael Wressnig exprimirá el órgano Hammond B-3 junto a la imponente voz de Gisele Jackson, histórica corista de Ray Charles. Su banda, Soul Gift, promete un directo crudo y contundente a base de soul de Nueva Orleans, blues profundo y funk contemporáneo.

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