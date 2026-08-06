Los feriantes, optimistas en Pontevedra: «Nos encanta venir a las Peregrinas, siempre»

Las Fiestas de la Peregrina ya empiezan a sentirse en Pontevedra. A falta de que el recinto ferial abra oficialmente sus puertas este viernes 7 de agosto, los trabajos de montaje avanzan estos días a buen ritmo tanto en la Alameda como en la calle Raíña Vitoria, donde permanecerán instaladas las atracciones y puestos hasta el próximo 17 de agosto, siendo una de las partes más aclamadas del periodo, además de las diferentes celebraciones religiosas, conciertos, pasacalles o pregón.

Operarios y feriantes trabajan sin descanso para dejar todo listo antes del inicio de las fiestas. Entre estructuras metálicas, remolques, caravanas y mercancía, el ambiente ya recuerda que la ciudad está a las puertas de una de sus citas más importantes del verano. Los propios profesionales afrontan estos días con optimismo y esperan que la afluencia de público acompañe durante toda la celebración.

María Antonia, responsable de una de las tómbolas instaladas en la Alameda, asegura que afronta esta edición con ilusión. Explica que siempre es una satisfacción regresar a Pontevedra durante la Peregrina y confía en que la campaña sea positiva. Además, valora favorablemente la ubicación que se viene asignando los últimos años, que considera adecuada para recibir a los visitantes durante los próximos días.

Un sentimiento parecido comparte Jasmine, que trabaja en un pequeño puesto de bebidas situado también en la Alameda. Ella y sus compañeros llegan desde Ribeira y destacan que las fiestas de Pontevedra son una de las citas que esperan con más ganas cada verano. Confían en que el buen ambiente y la afluencia de público permitan cerrar una buena temporada. También se muestran especialmente satisfechos con el espacio habilitado para estacionar las caravanas durante estos días. Explican que se trata de un lugar amplio, cómodo y relativamente próximo al centro de la ciudad, una mejora que valoran muy positivamente.

Mientras continúa ensamblando la estructura de su atracción, Jesús apenas interrumpe el trabajo para conversar unos minutos. Entre risas, reconoce que el principal enemigo estos días es el intenso calor, aunque asegura que forma parte del oficio y que toca seguir trabajando para llegar a tiempo. Destaca que Pontevedra es una feria que les gusta especialmente por encontrarse en pleno centro urbano y por la buena respuesta que suele ofrecer el público. Sobre las tasas municipales bromea diciendo que, si fueran un poco más bajas, nadie se quejaría, aunque reconoce que son las condiciones habituales del sector. También coincide con otros compañeros al valorar muy positivamente el nuevo espacio destinado a las caravanas, que considera bastante más cómodo y práctico que el que se les puso a disposición en otros años.

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Con la mayor parte de las estructuras ya levantadas y los últimos detalles pendientes de rematar, el recinto ferial encara la recta final de su montaje. En apenas unos días, las calles Raíña Vitoria y la Alameda volverán a llenarse de luces, música y visitantes, dando comienzo a una nueva edición de unas fiestas que, año tras año, reúnen a miles de personas en Pontevedra.