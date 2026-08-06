Ence deja de captar agua del Lérez para su fábrica ante la caída crítica del caudal

Ence ha comunicado este jueves que deja temporalmente de consumir agua del río Lérez para mantener la actividad de la fábrica de Pontevedra. La compañía asegura que, durante el periodo de escasez, recurrirá a sistemas alternativos de suministro que le permiten continuar con la producción sin captar agua del cauce.

La decisión se conoce después de que el Concello alertase de que el Lérez se encuentra por debajo de la mitad de su caudal ecológico y reclamase a la Xunta que garantizase el abastecimiento de la población frente al uso industrial.

Ence sostiene que está utilizando dos vías alternativas. La primera consiste en recuperar y recircular parte de su propio efluente antes de enviarlo al emisario submarino. Este sistema, que funciona desde el verano de 2024, permite emplear varias veces la misma agua mediante equipos de ultrafiltración y reactores biológicos.

La segunda solución es un proyecto de investigación basado en la regeneración del agua procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbana de Placeres. La empresa capta el efluente que iba a ser vertido al mar, lo desinfecta con luz ultravioleta y lo somete a procesos de desnitrificación, filtrado y ósmosis inversa para adaptarlo al uso industrial.

Según la compañía, estas alternativas requieren una elevada inversión y permanecerán activas mientras dure la situación de escasez. Ence defiende que el sistema le permite mantener su producción sin recurrir al Lérez y sitúa la protección del río y el abastecimiento de la población entre sus prioridades.

La empresa afirma además que ha reducido cerca de un 35% el consumo de agua por tonelada de pasta producida durante la última década. A ese descenso suma el ahorro aportado por la recirculación, que cifra en un 44% respecto a un escenario en el que no se reutilizase el agua.

De acuerdo con sus cálculos, la fábrica consume actualmente alrededor de un tercio del agua que necesitaba hace unos años.

El caudal, por debajo de la mitad del mínimo ecológico

El anuncio de Ence se produce pocas horas después de que el concelleiro Xaquín Moreda hiciera públicos los últimos datos de Augas de Galicia sobre el caudal del Lérez.

El registro correspondiente al 5 de agosto sitúa el caudal medio del río en 0,688 metros cúbicos por segundo, frente a los 1,516 metros cúbicos por segundo establecidos como caudal ecológico durante el verano. El Lérez se encuentra, por tanto, por debajo de la mitad de ese umbral.

Los datos oficiales no se actualizaban desde el pasado 28 de abril. El Concello realizó durante ese tiempo una estimación a partir de la altura del agua y concluye que el río permaneció por debajo del caudal ecológico durante todo el mes de julio.

Moreda comparó la situación con la vivida en 2022 y advirtió de que la cuenca no tiene capacidad para sostener al mismo tiempo la captación destinada al abastecimiento de la ría y la de la factoría. «Aquí hay que decidir: o Ence o la ciudadanía de la ría de Pontevedra», afirmó antes de conocerse el comunicado de la empresa.

El sistema municipal de abastecimiento, que da servicio a varios concellos de la comarca, consume cerca de 9,94 millones de metros cúbicos al año. Moreda contrapuso esta cifra con los 10,4 millones de metros cúbicos anuales que Ence declara necesitar para su actividad.

El edil nacionalista puntualizó que el Concello no dispone de información sobre el volumen total captado por la empresa ni sobre las posibles pérdidas en sus conducciones. Las cifras manejadas corresponden a las necesidades de consumo recogidas en la declaración ambiental de la compañía.

Reactivación del grupo de seguimiento

El gobierno local solicitará a Augas de Galicia información sobre el comportamiento previsto del río durante los próximos días. Moreda explicó que el organismo autonómico dispone de datos y medios técnicos que el Concello no tiene para anticipar la evolución del caudal.

Pontevedra también reactivará el grupo de información y seguimiento constituido durante la sequía de 2022. El Concello convocará a la Xunta y a representantes de Pontevedra, Bueu, Marín, Poio, Sanxenxo y Ponte Caldelas, este último municipio por el suministro al polígono industrial de A Reigosa.

La primera reunión servirá para analizar la situación y decidir la periodicidad de los encuentros, que podrían celebrarse semanalmente o cada quince días.

La Xunta mantiene declarada la prealerta por escasez en la cuenca del Lérez, mientras que el Concello se encuentra en su nivel interno de alerta. Por el momento siguen vigentes las recomendaciones de ahorro, entre ellas evitar el llenado de piscinas, el lavado de vehículos y otros consumos prescindibles.

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Moreda descartó que Pontevedra se encuentre actualmente en situación de emergencia. Ese escenario se alcanzaría cuando el caudal impidiese bombear agua hasta la potabilizadora y obligase a recurrir al embalse de O Pontillón do Castro, que mantiene una ocupación superior al 80%.