La comida casera para llevar gana protagonismo en verano

El verano cambia muchos hábitos, también los relacionados con la cocina. Con más horas fuera de casa, menos ganas de encender los fogones y la búsqueda de opciones cómodas, pero de calidad, los establecimientos de comida para llevar se convierten en una alternativa cada vez más presente en Pontevedra. Lejos de limitarse a una solución rápida, estos negocios reivindican una oferta basada en productos caseros, frescos y preparados con mimo.

En Como en casa Take Away, situado en la calle Uxío Novoneira, explican que la temporada estival suele ser positiva para el negocio. Hadidjah y Ana, encargadas de atender el establecimiento, cuentan con una sonrisa que las ventas están funcionando bien y que el verano acostumbra a ser un buen momento para este tipo de locales.

Hadidjah y Ana, del establecimiento Como en casa Take Away. / Rafa Vázquez

Entre todos los platos disponibles, en su establecimiento hay uno que destaca especialmente en estas fechas: la ensaladilla. Un producto fresco, sencillo y muy ligado a los meses de calor que se convierte en una de las elecciones habituales de los clientes cuando buscan llevarse la comida preparada a casa.

Una situación similar se vive en La Esencia Take Away, donde Eugenio Castaño confirma que este verano está dejando buenas sensaciones en cuanto a ventas. En este caso, los productos que más salida tienen son también las comidas frescas, con las diferentes opciones de ensaladas como las elaboraciones más demandadas por la clientela.

Eugenio, de La Esencia Take Away / Rafa Vázquez

El responsable del establecimiento señala además que la mayoría de sus clientes son personas de la propia zona, vecinos que conocen el negocio y que recurren a él para solucionar una comida manteniendo la apuesta por productos elaborados.

El atractivo de estos establecimientos no se limita únicamente a los vecinos. Uxía llegó desde Vigo junto a su madre para pasar el día en Pontevedra, aprovechando la jornada para hacer compras, relajarse y conocer la ciudad. Durante su visita decidió apostar por la comida para llevar, una opción que valora especialmente por la calidad del producto local.

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Para ella, la comida que se prepara en Pontevedra tiene algo especial: la define como una cocina «casera y hecha con cariño», una característica que hace que merezca la pena parar y llevarse algún plato para disfrutarlo después con tranquilidad en casa. Aunque reconoce que en su caso no es una costumbre habitual, sí considera que este tipo de establecimientos ofrecen una alternativa perfecta para días especiales, cuando se busca comer bien sin renunciar a la comodidad.