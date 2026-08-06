El bus urbano de verano alcanzó los 500 viajeros cada día en julio

El servicio de bus circular de verano en Sanxenxo, puesto en marcha el pasado 1 de julio, registró en este primer mes un total de 15.496 usuarios, a una media diaria de 500 personas. Esta cifra supera en un 9% a los viajeros registrados durante el primer año y es ligeramente inferior al mismo mes del año pasado.

Se trata del tercer verano que el Concello de Sanxenxo apuesta por mejorar la movilidad en el municipio. Este año, a las líneas circulares que unen Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada y Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada se suma otra de ocho servicios diarios para dar servicio a Bordóns y Dorrón. En total, se prestan 32 servicios al día de lunes a domingo entre julio y agosto.

En estos servicios, la Xunta aplica los descuentos y bonificaciones activos en todo el transporte público autonómico, por lo que los menores de 21 años pueden realizar 60 viajes al mes de manera gratuita con la Tarxeta Xente Nova, y todas las personas mayores de 65 años viajan gratis gracias a la tarifa +65. En el ayuntamiento de Sanxenxo actualmente hay registradas más de 1.400 tarjetas Xente Nova y más de 400 con tarifa +65.

Este convenio del SIMU entre la Xunta y el Concello de Sanxenxo se puso en marcha en 2024 y fue renovado por tercer año consecutivo en este ejercicio con vigencia hasta junio de 2027 y con posibilidad de prorrogarse en el futuro. En cuanto al balance del año pasado, las dos líneas circulares que funcionaron en verano dieron servicio a más de 33.770 personas.

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Por otro lado, el Concello estudia la posibilidad de implantar un servicio de transporte para comunicar el rural del municipio en función de la demanda durante el resto del año.