El Auditorio de Marín se incorpora al circuito autonómico de espectáculos

El conselleiro de Cultura, José López Campos, anunció este jueves la incorporación del Auditorio de Marín a la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Lo hizo durante una visita a estas instalaciones, inauguradas el pasado mes de mayo, “y después de comprobar que cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos para integrarse en este circuito”.

Acompañado por el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, López Campos destacó la importancia de esta inclusión para que el municipio “cuente con una programación escénica estable y de calidad”. De este modo, avanzó que se integrará ya en la segunda cartelera semestral del circuito autonómico, que ofrece hasta finales de año en las cuatro provincias gallegas “un total de 233 funciones de teatro, danza, música circo y magia, de 109 compañías y grupos”.

En concreto, el conselleiro precisó que el Auditorio de Marín se integrará en la Rede Galega de Teatros e Auditorios con tres espectáculos. De esta forma, este circuito permitirá disfrutar en sus instalaciones de la obra ‘Sen Patrón’, de Pistacatro Produtora de Soños, el 6 de septiembre; mientras que, el 7 de noviembre, se representará ‘O que non se ve’, de Et Suseia Danza, y el 4 de diciembre, ‘Benquerer’, de la compañía de Fran Sieira.

El titular de Cultura de la Xunta destacó la “relevante contribución” de la Rede Galega de Teatros e Auditorios “para la dinamización cultural al llevar una variada cartelera de disciplinas escénicas a cualquier rincón de Galicia”. En este sentido, puso en valor su papel dentro de los objetivos marcados por la Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, “normativa pionera en Europa para garantizar tanto la creación como el acceso universal a la cultura”.

Precisamente, recordó que este año el circuito, cofinanciado por la Xunta y entidades locales participantes, cumple su 30 aniversario, tras fundarse en 1996 ”para favorecer una oferta estable de espectáculos, mayoritariamente producidos en Galicia, desde los principales escenarios gallegos”. Al respecto, exaltó la programación que integran, “en la que se combinan espectáculos para público adulto y familiar, nuevas producciones gallegas, propuestas de repertorio y creaciones contemporáneas en un calendario coordinado de actividad que se intensifica especialmente a partir del mes de septiembre”.

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Finalmente, el conselleiro hizo hincapié en el hecho de que la cartelera de la Rede Galega de Teatros e Auditorio forma parte, durante el verano, de la campaña del gobierno gallego “Para gustos, cultura”, con 3.600 propuestas culturales distribuidas en más de 200 ayuntamientos.