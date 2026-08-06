Las atracciones de la Peregrina pasan el examen de seguridad antes de abrir

Las atracciones de las fiestas de la Peregrina instaladas ya en la Alameda y Reina Victoria afrontan entre este jueves y mañana, viernes, las inspecciones de seguridad previas a su puesta en marcha. El Concello confía en que puedan abrir al público mañana a partir de las 18.00 horas, aunque no descarta que el inicio se retrase ligeramente si las revisiones se prolongan.

El concelleiro Demetrio Gómez situó la seguridad como una de las prioridades ante el comienzo de la semana grande de las fiestas. Los feriantes deben presentar primero toda la documentación exigida y, una vez completado el montaje, una empresa especializada revisa cada una de las instalaciones antes de autorizar su funcionamiento. A estos controles se suma este año la obligación de que cada empresa aporte un informe de ingeniería, de acuerdo con las exigencias de la legislación gallega de espectáculos públicos.

«El Concello es muy estricto», remarcó Gómez, que defendió la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad a quienes acudan al recinto. «Es importante que la gente sepa que se cumplen todas las normas de seguridad», señaló.

La firmeza de esos controles ya tuvo consecuencias durante las fiestas de Santiaguiño, cuando el Concello impidió montar dos instalaciones que no superaron la revisión.

Una de ellas era una noria infantil cuyas cabinas estaban cerradas con unas cadenas, un sistema que dejó de ser válido tras una modificación de la normativa ISO, que ahora exige la instalación de puertas. La empresa corrigió la deficiencia y la atracción sí estará operativa durante la Peregrina.

La segunda era una instalación de camas elásticas a la que se había incorporado un elemento central que no figuraba en el proyecto presentado. El Concello rechazó su montaje y la atracción no forma parte de la feria instalada estos días.

Una hora sin música y un hilo musical común

Las fiestas estrenarán también un nuevo modelo de ambientación sonora. Entre las 17.00 y las 18.00 horas, las atracciones funcionarán sin música para facilitar que las personas con sensibilidad al ruido puedan disfrutar del recinto.

A partir de las 18.00 horas comenzará a sonar un hilo musical común para todas las instalaciones, que se mantendrá hasta las 22.30 horas. Será la primera vez que se aplique este sistema, con el que el Concello pretende evitar la superposición de músicas y, además, dar una mayor presencia a música del país.

Durante la semana, el sonido se apagará a las 22.30 horas. En festivos y víspera de festivos podrá prolongarse hasta la una de la madrugada.

Gómez admitió que el nuevo sistema generó inicialmente algunas dudas entre los feriantes, aunque aseguró que existe buena disposición para ponerlo en práctica.

La Batalla de Flores también arrancará sin música y mantendrá el silencio hasta superar el antiguo asilo de ancianos.

Más de 200 actividades y 2.500 personas implicadas

Las inspecciones coinciden con el ecuador de la programación estival, que el gobierno local salda con una valoración «muy positiva». Hasta ahora finalizaron 19 programas y permanecen en marcha Ponteverán, la feria de artesanía Chalana, Música de Bandas y el Festival Internacional de Jazz e Blues.

El calendario superó ya las 200 actividades, con más de 2.500 personas implicadas en su organización y la participación de 143 empresas. Todo ello, destacó Gómez, sin incidencias reseñables.

«Pontevedra está petada», resumió el concelleiro para describir la respuesta del público durante las últimas semanas. El edil concedió un «sobresaliente» a la organización, a las compañías y artistas y también al comportamiento de los asistentes.

Entre los principales éxitos situó Titirivedra, cuyo cambio de ubicación permitió incrementar la afluencia. El Concello estudiará nuevas modificaciones en próximas ediciones para mejorar la comodidad del público y adaptar mejor el espacio a los espectáculos.

También destacó Urbana Monte Porreiro, que congregó a unas 4.000 personas y registró una asistencia muy superior a la de otros años. Gómez atribuyó el resultado al acierto en la elección de los artistas, aunque reconoció que una concentración de público de esas dimensiones obligará a revisar la organización técnica del recinto. El comportamiento de los asistentes fue, según subrayó, «excepcional» y no se produjo ningún incidente. Aun así, el Concello introducirá cambios en futuras ediciones para ordenar mejor el espacio y garantizar que el crecimiento del evento no comprometa la comodidad ni la seguridad.