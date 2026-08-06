Casi 2.000 entidades del sector forestal-maderero se han beneficiado ya de los 113 millones de euros invertidos por la Xunta
Desde la Axencia Galega da Industria Forestal se lanzan planes en diferentes líneas de actuación para consolidar esta industria estratégica
M. A.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó la Carpintería Ceyeda de Ponte Caldelas para comprobar el funcionamiento de una de las empresas beneficiadas por el programa Xera-valor, la línea de ayudas que impulsa la Xunta para desarrollar proyectos dirigidos a la valorización, segunda transformación y ecoinnovación de productos forestales, así como para la mejora de la seguridad en el ámbito laboral de esta industria, que Lorenzana califica como estratégica.
Este programa, junto con Xera-tecno, Xera-savia y Xera-madeira, forma parte de los apoyos recogidos en el Plan Director do Sector Forestal-madeira 2026-2028, aprobado recientemente y que aspira a invertir 114 millones de euros. Casi 2.000 empresas y particulares se han beneficiado ya de los programas de ayudas desde la puesta en marcha de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera). El plan incluye 88 medidas orientadas a impulsar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas del sector, con el objetivo de generar empleo estable y de calidad.
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