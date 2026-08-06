Casi 2.000 entidades del sector forestal-maderero se han beneficiado ya de los 113 millones de euros invertidos por la Xunta

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó la Carpintería Ceyeda de Ponte Caldelas para comprobar el funcionamiento de una de las empresas beneficiadas por el programa Xera-valor, la línea de ayudas que impulsa la Xunta para desarrollar proyectos dirigidos a la valorización, segunda transformación y ecoinnovación de productos forestales, así como para la mejora de la seguridad en el ámbito laboral de esta industria, que Lorenzana califica como estratégica.

Este programa, junto con Xera-tecno, Xera-savia y Xera-madeira, forma parte de los apoyos recogidos en el Plan Director do Sector Forestal-madeira 2026-2028, aprobado recientemente y que aspira a invertir 114 millones de euros. Casi 2.000 empresas y particulares se han beneficiado ya de los programas de ayudas desde la puesta en marcha de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera). El plan incluye 88 medidas orientadas a impulsar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas del sector, con el objetivo de generar empleo estable y de calidad.