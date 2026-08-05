La Xunta reforma el juzgado de guardia y el Imelga de Pontevedra con una inversión de 346.000 euros

La Xunta de Galicia ha destinado cerca de 346.000 euros a la reforma del juzgado de guardia y de las dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Galicia (Imelga), situadas en el antiguo edificio judicial de A Parda, en Pontevedra. La intervención ha permitido reorganizar y modernizar alrededor de 1.000 metros cuadrados para adecuarlos a las necesidades actuales de los profesionales y de la ciudadanía.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó este miércoles las instalaciones acompañado por el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández. Durante el recorrido, destacó que la mejora de los edificios judiciales constituye una parte esencial del proceso de transformación que atraviesa la Administración de Justicia.

Calvo recordó que la Justicia lleva años avanzando en su digitalización y que la implantación de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha supuesto un cambio profundo en la organización del sistema. Una adaptación que, según señaló, resulta especialmente compleja en Galicia debido a la existencia de 45 partidos judiciales y a la dispersión geográfica de la comunidad.

El conselleiro incidió, sin embargo, en que la modernización no puede limitarse a los cambios normativos, organizativos o tecnológicos. «Hay otra vertiente de la Justicia en la que llevamos muchos años trabajando, que es la de los espacios físicos y los edificios», afirmó. En este sentido, defendió la necesidad de contar con instalaciones adaptadas tanto al personal que trabaja en ellas como a las personas que acuden a utilizar el servicio público de Justicia.

Las obras realizadas en el juzgado de guardia incluyen una nueva sala de comparecencias con iluminación y ventilación natural, una estancia para las entrevistas entre las personas detenidas y sus abogados, nuevas dependencias para los agentes encargados de la custodia y un sistema de climatización independiente.

También se han remodelado la sala de audiencias, los espacios de declaración y las zonas destinadas a la permanencia y custodia de detenidos. El objetivo es mejorar la funcionalidad de las instalaciones y ofrecer unas condiciones más adecuadas para el trabajo diario de jueces, fiscales, funcionarios, abogados y fuerzas de seguridad.

En las dependencias del Imelga se han habilitado nuevos despachos para el personal forense y espacios de trabajo más funcionales. La reforma incorpora además una sala específica para la realización de pruebas y la toma de declaraciones a menores y a otras personas especialmente vulnerables, con el propósito de reforzar su protección y proporcionarles un entorno más adecuado.

Diego Calvo enmarcó esta actuación en la estrategia de mejora de las infraestructuras judiciales de Pontevedra. La inversión se suma a los más de 21 millones de euros destinados por la Xunta a la construcción de la nueva sede judicial de A Parda, que entró en funcionamiento en 2019 y permitió reorganizar los órganos judiciales de la ciudad.

«Seguimos invirtiendo en la Administración de Justicia y vamos a continuar haciéndolo para conseguir una Justicia más ágil», aseguró el conselleiro. Entre los objetivos citó la mejora de las aplicaciones y los medios informáticos, el correcto funcionamiento de la nueva organización judicial y la adaptación de los edificios a las necesidades de los profesionales y de los usuarios.

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La Xunta considera que la actuación ejecutada en el antiguo edificio de A Parda ejemplifica su apuesta por una Administración de Justicia más moderna, eficiente y humana, en la que la renovación de las infraestructuras contribuya a facilitar el trabajo de los profesionales y a ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.