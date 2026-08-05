Una veintena de estudiantes chinos conoce las innovaciones en biotecnología de Pontevedra

Una veintena de estudiantes chinos del Diploma Avanzado de Relaciones Internacionales (DARI) de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) pudieron conocer esta semana las instalaciones en Pontevedra de Hifas da Terra. La visita forma parte del programa del DARI, el primer programa de negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia. La experiencia combina la formación en el ámbito empresarial con formación cultural y visitas a empresas gallegas con intereses en China. En esta ocasión, los 21 estudiantes procedentes de la University of International Business and Economics de Pekín (UIBE), en China, y 6 alumnos de la UIE que participan en el programa pudieron conocer de cerca la Quinta das Cabadas, la sede de la firma biotecnológica en Pontevedra, y sus principales innovaciones en micoterapia.

Hifas da Terra es una compañía especializada en I+D de nutracéuticos y complementos alimenticios a partir de hongos medicinales desde hace más de 25 años. Liderada por Catalina Fernández de Ana Portela y un equipo de asesores científicos, la entidad cuenta con una red de prescripción de más de 27.000 profesionales de la salud en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Con filiales en Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, la firma cuenta con presencia en China para la venta de sus productos desde este año.

«Es la primera vez que conozco empresa construida en medio de un bosque, es muy especial poder visitarla”, destacaba tras la visita Anqi Hang, estudiante de Comercio Internacional de la University of International Business and Economics de Pekín. «Participar en un programa como este en Galicia nos permite conocer realmente la realidad de España y de sus empresas», resaltaba la estudiante del programa organizado por la UIE.

Se trata de la octava edición del Diploma de Relaciones Internacionales de la Universidad Intercontinental de la Empresa por el que han pasado ya más de un centenar de estudiantes. Hasta el 28 de agosto, el estudiantado continuará su formación en comercio internacional desde Galicia y presentarán sus proyectos finales ante las empresas participantes de distintos sectores, Pescanova e Hifas da Terra, entre otras. Por su parte, Hifas da Terra se plantea continuar la colaboración con el programa DARI a través de su filial en Beijing mediante un programa de prácticas o investigaciones de mercado.

La University of International Business and Economics (UIBE), fundada en 1951, forma parte del Proyecto 211, una élite de educación superior lanzada en 1995 por el Ministerio de Educación para mejorar los estándares de investigación y la calidad educativa para el siglo XXI. Es la universidad líder en Comercio Internacional en lengua española en el país y cuenta con la triple corona de excelencia. A día de hoy, es la única universidad china promovida conjuntamente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio.

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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) tiene una clara vocación internacional y cuenta en la actualidad con colaboraciones con 28 universidades de 19 países distintos en los cinco continentes. Entre ellas, destacan sus alianzas con la London School of Economics y la University of Cambridge (Girton College) en el Reino Unido; con Georgetown University y la University of California, Riverside en los Estados Unidos; así como con las universidades Iberoamericana y Anáhuac en México; o el propio acuerdo con la University of International Business and Economics de Pekín.