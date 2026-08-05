Los socorristas de Sanxenxo realizaron más de 5.400 intervenciones en 18 playas en julio

El servicio de salvamento y socorrismo de Sanxenxo realizó 5.442 intervenciones durante julio. El dispositivo, compuesto por 87 efectivos y dos embarcaciones en la franja costera, estuvo desplegado en las 18 playas del municipio galardonadas con la bandera azul.

En el sumatorio de intervenciones, la playa de Silgar acumula el mayor número de casos, 934, seguida de Canelas (905), Montalvo (485) y Espiñeiro- Alanzada (406). En el otro extremo de la tabla, se encuentra Pampaído con tan solo 13 atenciones, arenal que estrena servicio este verano.

Las atenciones en tierra supusieron casi el 80% de los casos frente al 19,23% de las acuáticas. Y es, precisamente en el agua, en donde se realizaron durante el pasado mes un total de 13 rescates, todos con resultado positivo. La tarea de prevención a usuarios y bañistas centró también gran parte del trabajo de los socorristas con 958 avisos de distinto tipo.

En cuanto a la causa de la intervención, las picaduras de faneca continúan siendo uno de los motivos más frecuentes por los que se visitan los puestos de socorrismo en las playas de Sanxenxo con 913 casos seguido de atenciones por heridas, 479; astillas clavadas, 107; contusiones, 25; erizos, 9, entre otros. También se requirió la presencia de ambulancia para traslado hasta en 12 ocasiones y se realizó la toma de tensión en 48. Además, se requirió al servicio para la búsqueda de 13 personas, la mitad de las desapariciones se registraron en la playa de Silgar.

En cuanto a las atenciones en casos de accesibilidad, se realizaron hasta en 48 ocasiones el préstamo de sillas anfibias que permiten bañarse a las personas con movilidad reducida.

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En junio, con solo socorristas en seis playas, Areas, Silgar, Montalvo, Canelas, Foxos y Espiñeiro-A Lanzada, el número fue de 763 atenciones. El servicio de vigilancia se activó el pasado 12 de junio los fines de semana en las cuatro playas más concurridas y luego, de forma continuada, a lo largo de la semana en las mismas playas y los fines de semana en Foxos y A Lanzada. En julio ya se generalizó el servicio a los 18 arenales con bandera azul.