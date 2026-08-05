Un siglo de historias familiares llega al Monasterio de Lérez con la exposición fotográfica de Teri Torres

El Monasterio de Lérez se convertirá durante los próximos días en un espacio para viajar al pasado a través de la fotografía. La asociación Cedofeita inaugurará este miércoles 5 de agosto su tradicional exposición de verano, una muestra que en esta ocasión lleva por título «Unha chea de vidas. Escolma da colección fotográfica de Teri Torres» y que reúne una amplia selección de imágenes pertenecientes al archivo familiar de María Teresa Torres Almón, conocida como Teri.

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de agosto en el Monasterio de Lérez. El horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas, salvo el día de la inauguración, que comenzará a las 12.00 horas.

La propuesta de Cedofeita nace con la intención de reivindicar el valor de los álbumes fotográficos familiares como una herramienta para conservar la memoria. Más allá del componente emocional que tienen estas imágenes para quienes aparecen en ellas o para sus descendientes, la asociación destaca también su importancia como documento histórico, ya que permiten acercarse a escenas de la vida cotidiana que en muchas ocasiones no aparecen recogidas en fuentes escritas.

La protagonista de la muestra juntoa sus familiares. / FdV

A través de las fotografías de Teri Torres, los visitantes podrán observar la evolución de la forma de vestir, los trabajos, las celebraciones, las formas de ocio y las relaciones sociales a lo largo de más de un siglo. La muestra también recoge momentos vinculados a la historia local, como recuerdos relacionados con la Guerra Civil, el río Lérez, las escuelas unitarias o la nevada de 1970, además de escenas más íntimas de la vida familiar y de la juventud de varias generaciones.

El presidente de Cedofeita, Xaime Iglesias, destaca precisamente el valor de este legado, que permite conservar una parte de la historia colectiva a partir de pequeñas historias personales. Entre las imágenes más antiguas de la exposición se encuentra una fotografía de 1912, realizada por Seberino Pérez, en la que aparece una familia recogiendo garbanzos, una escena cotidiana que sirve como ejemplo de la capacidad de estas fotografías para mostrar cómo era la vida hace más de cien años.

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El archivo cedido por Teri Torres abarca tres generaciones y reúne imágenes que permiten reconstruir no solo la historia de una familia, sino también la transformación de una sociedad y de un territorio. Desde Cedofeita agradecen la colaboración de Teri y de su familia por permitir el acceso a este fondo fotográfico y hacer posible una exposición que pretende compartir con el público una memoria que, de otro modo, quedaría guardada en álbumes particulares.