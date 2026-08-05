El PP sobre el modelo de Pontevedra: «Debe mantenerse el plan peatonal salvo en Reina Victoria»
Domínguez apuesta por calles con "más árboles y menos cemento"
R. P.
El presidente de PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha presentado una batería de propuestas que apuesta por el incremento del arbolado y la adaptación al cambio climático. Asegura que «no cuestiona» el modelo peatonal de Pontevedra. «No queremos volver al coche. Ese no es el debate. Defendemos el modelo peatonal y creemos que debe mantenerse salvo en contadas excepciones como es el caso de Reina Victoria», ha asegurado, antes de manifestar su intención de dar un paso más que debe consistir en «hacer una ciudad más verde, más fresca, más amable y más saludable, como está sucediendo por toda Europa con nuevos y modernos criterios de diseño urbano».
A su juicio, el Concello ha optado en los últimos años «por actuaciones urbanas en las que se predominan grandes superficies de granito y hormigón, poca vegetación, pocas zonas de sombra, pocos bancos para sentarse y menos papeleras» y como ejemplos cita «el caos de tráfico de Michelena en hora punta, el proyecto fallido del skatepark de Reina Victoria, la circulación en zigzag de Ernesto Caballero, el abandono del proyecto de la Plaza de la Libertad o la ausencia de árboles en José Casal y la falta de zonas verdes en el barrio residencial de Valdecorvos».
Domínguez aboga por «plantar 2.000 árboles de gran porte en calles, plazas y barrios o crear una red de refugios climáticos en todos los barrios; ampliar la dotación de bancos, papeleras y fuentes; diseñar los espacios públicos pensando en personas mayores, infancia y personas con movilidad reducida; y completar el modelo peatonal con aparcamientos disuasorios de proximidad».
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