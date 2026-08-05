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La ONCE de Pontevedra convierte el inglés en una experiencia de convivencia para 60 jóvenes

Son estudiantes con discapacidad visual de España e Italia en tres turnos de formación, ocio y autonomía personal

Algunos de los participantes en la plaza de A Leña de Pontevedra

Algunos de los participantes en la plaza de A Leña de Pontevedra / FdV

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R. P.

Pontevedra

Un total de 60 jóvenes con discapacidad visual participan este verano en la XXVI edición de los cursos intensivos de inglés organizados por el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Pontevedra, una iniciativa que combina el aprendizaje del idioma con la convivencia, el ocio inclusivo y el intercambio de experiencias.

Los cursos se distribuyen en tres quincenas, cada una de ellas integrada por dos grupos de clase. El primer turno reunió a 20 jóvenes de entre 12 y 14 años, mientras que el segundo, celebrado del 12 al 24 de julio, estuvo dirigido a otros 20 estudiantes de entre 15 y 17 años.

El tercer y último turno se desarrolla del 26 de julio al 7 de agosto y cuenta con otros 20 estudiantes de 15 a 17 años. Se trata del grupo con un nivel más avanzado de inglés y tiene, además, un marcado carácter internacional gracias a la participación de cinco jóvenes con discapacidad visual procedentes de Italia.

Los participantes reciben diariamente seis horas de clase, impartidas por la academia Waterford de Pontevedra, entidad que colabora con el CRE desde hace cerca de dos décadas. El programa se completa con actividades de convivencia, propuestas musicales, deporte y excursiones por el entorno de Pontevedra. Los fines de semana se reservan especialmente para conocer la riqueza natural, cultural y social de Galicia.

La organización de las actividades de ocio y tiempo libre corre a cargo de monitores nacionales y extranjeros de la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco, de Santiago de Compostela. De este modo, el inglés se convierte también en lengua de comunicación durante buena parte de la jornada, favoreciendo una verdadera experiencia de inmersión y el desarrollo de la autonomía personal.

A lo largo de la trayectoria de estos cursos han pasado por el CRE de Pontevedra más de 1.300 participantes, consolidando esta iniciativa como una de las actividades educativas más reconocibles del centro.

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«Para todos los trabajadores del CRE, organizar estos cursos supone cada año un nuevo incentivo. Forman ya parte de nuestro ADN y nos permiten compartir experiencias enormemente enriquecedoras con jóvenes de diferentes lugares», destaca el director del CRE de la ONCE en Pontevedra, José Ángel Abraldes.

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