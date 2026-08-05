O Campo Lameiro espera a unas 1.600 personas en el festival de arte rupestre

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el presidente de la Diputación, Luis López, participaron este miércoles en la presentación de la quinta edición del Festival de Arte Rupestre de O Campo Lameiro Laeros, que se desarrollará el próximo 23 de agosto en el Parque Arqueológico de Arte Rupestre y que pone un interés especial en el fomento de un turismo accesible. Esto se traduce en un incremento de la experiencia adaptada al público no vidente, adaptando materiales, talleres y exhibiciones.

El festival, que cada año reúne aproximadamente a unas 1.600 personas, tiene un marcado carácter familiar y ofrece una amplia oferta de actividades dirigidas especialmente al público infantil, según destacó Merelles.

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Luis López, por su parte, invitó a vecinos y visitantes a «acercarse a la capital del arte rupestre y del turismo rural, O Campo Lameiro, para disfrutar en familia». También puso en valor «los avances en esta edición en materia de accesibilidad».