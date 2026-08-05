«Meleira»: talleres, degustaciones y actividades infantiles para promover la miel de Galicia

La «Feira do Mel» estrenará su XXXVI edición rebautizada como «Meleira». Se celebrará del 11 al 14 de agosto en la Rúa Serra, con dos carpas instaladas enfrente de la Plaza de abastos. Tendrá un horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas.

Durante la presentación de la feria en el Concello, Ester Ordóñez, miembro de la organización, explicó un programa consistente en espectáculos, degustaciones y talleres. El martes 11 se inaugura la edición a las 11.00 horas con un cuarteto de música tradicional y palabras de autoridades del ayuntamiento y la comisión organizadora. Por la tarde, a las 19.00 horas tendrá lugar la actuación de Títeres Alakrán, basada en la obra de Marta Lado «A pita xefa».

Ese mismo día, a las 20.00 horas, se podrá experimentar cómo es la extracción artesanal de miel en un taller abierto. Se repetirá en el mismo horario cada día de la feria y tendrá una duración de media hora. Inmeditamente después se podrá degustar pan de Cea, de «Indicación Xeográfica Protexida» (IXP), maridado con miel de Galicia IXP.

El miércoles 12 a las 12.30 horas se celebrará una cata de quesos gallegos con Denominación de Origen Protegida (DOP), con guía de la experta catadora Salomé Beiroa a través de diferentes variedades premiadas. A las 20.30, se podrá degustar la combinación de queso y miel.

El jueves 13 habrá una cata de miel a las 12.30 por parte del Consello Regulador de Mel de Galicia y la formadora del panel de cata Beatriz Ríos. A las 19.00 horas se podrá aprender a elaborar velas con cera natural de abeja. Después, a las 20.30, habrá una nueva degustación de yogur natural con miel dulce.

El viernes 14 a las 19.00 horas habrá una actuación de música, clown y teatro de la mano de Brais Hortas, el último taller de extracción de miel a las 20.00 y un cierre repitiendo la cata de yogur y miel. Con cada compra que se haga se puede participar en el sorteo de un lote de productos, y además hará actividades infantiles como pintacaras, talleres de decoración de tarros de miel y el concurso «Atopa o teu mel».

Ordóñez quiso subrayar el carácter saludable de la miel, materia prima de muy alta calidad en Galicia, como ingrediente para meriendas y alimentos sanos, especialmente para los niños. Explicó, además, que en la feria se podrán descubrir diferentes tipos y sabores, algunas tradicinalmente dulces y otras más amargas o incluso ácidas.

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Anabel Gulías, concejala del Área de Igualdade e Actividade física e deportiva, destacó el carácter simbólico de la feria como tradición de Pontevedra. Por su parte, el presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, José María Seijo, expresó que es más importante que nunca apoyar a los apicultores porque «están siendo unos años malísimos para las abejas, especialmente este 2026», debido a la plaga de velutinas que arrastra la comunidad y al cambio climático.