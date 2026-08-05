Lérez Up crece y recupera el Pasaporte Indie para dar protagonismo al talento emergente

Lérez Up volverá a apostar por el desarrollo independiente de videojuegos en su quinta edición con una zona indie ampliada que reunirá a un mayor número de estudios que en años anteriores. El espacio permitirá al público conocer de cerca algunos de los proyectos que se están creando actualmente, probar los videojuegos y conversar directamente con sus desarrolladores.

También regresa el Pasaporte Indie, una iniciativa que invita a los asistentes a recorrer los diferentes puestos de la zona dedicada a los estudios independientes. Los participantes podrán probar los distintos títulos presentes en el evento y completar su pasaporte para, posteriormente, votar por su videojuego favorito. El estudio que reciba más apoyos del público será reconocido con el premio al Mejor juego Indie Lérez Up 2026, un galardón impulsado con el apoyo de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), que se incorpora este año como patrocinadora de la zona indie con el objetivo de apoyar el talento creativo y acercar su oferta formativa a quienes buscan desarrollar su futuro profesional en sectores como el diseño y desarrollo de videojuegos, la animación, el arte digital o el diseño de interfaces.

Además, todas las personas que completen y entreguen su Pasaporte Indie participarán en un sorteo de un lote de merchandising aportado por los propios estudios participantes, como incentivo para descubrir los diferentes proyectos presentes en el evento.

La participación de la UNIR también incluirá una mesa redonda el sábado 12 de septiembre a las 17.00 horas en el escenario principal de la Lérez Up. En ella participarán representantes de la universidad junto a algunos de los estudios presentes, para analizar el estado actual de la industria del videojuego, las vías para iniciarse en el sector y los principales retos a los que se enfrentan los nuevos emprendedores.

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La Lérez Up celebrará su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre en el Recinto Feiral de Pontevedra, donde volverá a reunir a miles de personas interesadas en los videojuegos, el cosplay, la cultura japonesa, o K-pop. Las entradas para el evento ya están disponibles y toda la información sobre la programación puede consultarse a través de los canales oficiales de Lérez Up.