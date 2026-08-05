La Feira Tradicional abre las fiestas de Caldas, que recuperan el escenario en el río

La Feira Tradicional de Caldas de Reis regresará el domingo con una edición histórica. La decimotercera edición volverá a ocupar la Carballeira y el Xardín Botánico tras su renovación, para recrear la vida cotidiana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La cita contará además con más de 70 puestos, programación musical, espectáculos, actividades familiares y talleres a lo largo de toda la jornada.

El teniente de alcalde y responsable de Festas Manuel Fariña, indicó que se recupera el palco del río, donde tendrá lugar a las 12.30 horas el pregón oficial, que en esta ocasión correrá al frente de la Banda de Música Municipal de Caldas, homenajeada por el Concello tras sus recientes éxitos internacionales. A continuación ofrecerá un concierto la Agrupación Folclórica Celme, una formación de referencia en la música y en el baile tradicional gallego.

La programación arrancará a las 11.00 horas con la apertura oficial de la feria y un pasarrúas de la charanga Os Encerellados de O Campo Lameiro. Media hora después, a las 11.30, será el turno del público más joven con un cuentacuentos infantil a cargo de Cris de Caldas, conocida por su propuesta de narración oral dirigida a las familias.

Noticias relacionadas

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, Os Encerellados volverán a recorrer el recinto con un nuevo pasarrúas antes de dar paso, a las 19.00 horas, la ‘A Forza da Queimada’, un espectáculo de la Hípica Celta. El cierre de la Feira Tradicional llegará a las 20.30 horas con el concierto de Catuxa Salom, una de las voces más destacadas de la nueva creación musical gallega. La artista, conocida por fusionar la música de cuajo con sonidos contemporáneos, actuará en el palco del río.