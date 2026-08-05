La escuela de Saúde Pública presenta sus citas hasta diciembre

La Escuela de Saúde Pública del Concello de Pontevedra continúa con su objetivo de acercar la educación sanitaria a la ciudadanía con una programación de actividades entre agosto y diciembre. Anabel Gulías, presentó las charlas, talleres y encuentros dirigidos tanto a profesionales como al público general.

La programación arrancará el 6 de agosto con una actividad piloto denominada «Detectives de Anuncios», dirigida a menores de entre 7 y 12 años. El objetivo será enseñar a los más jóvenes a identificar la información fiable en los anuncios relacionados con la salud y detectar posibles mensajes engañosos. El 8 de septiembre, un DAFO sociocomunitario sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad, especialmente dirigido a las entidades sociosanitarias. El 24 de septiembre tendrá lugar un seminario dirigido a profesionales de educación y sanidad sobre hiperactividad y diversidad en las aulas, mientras que el 8 de octubre, el intestino será el tema central. n