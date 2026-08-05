Salud
La escuela de Saúde Pública presenta sus citas hasta diciembre
Aitor Pombo
La Escuela de Saúde Pública del Concello de Pontevedra continúa con su objetivo de acercar la educación sanitaria a la ciudadanía con una programación de actividades entre agosto y diciembre. Anabel Gulías, presentó las charlas, talleres y encuentros dirigidos tanto a profesionales como al público general.
La programación arrancará el 6 de agosto con una actividad piloto denominada «Detectives de Anuncios», dirigida a menores de entre 7 y 12 años. El objetivo será enseñar a los más jóvenes a identificar la información fiable en los anuncios relacionados con la salud y detectar posibles mensajes engañosos. El 8 de septiembre, un DAFO sociocomunitario sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad, especialmente dirigido a las entidades sociosanitarias. El 24 de septiembre tendrá lugar un seminario dirigido a profesionales de educación y sanidad sobre hiperactividad y diversidad en las aulas, mientras que el 8 de octubre, el intestino será el tema central. n
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