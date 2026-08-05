La Diputación de Pontevedra adelanta a la primavera la Bienal de Arte de 2027

Los comisarios de la 33 Bienal de Pontevedra, Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela, mantuvieron este martes una jornada de trabajo en Pontevedra con el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y con el equipo del Museo para avanzar en la preparación de la próxima edición de la Bienal, que se celebrará en primavera de 2027. De este modo, se adelantaría su celebración con respecto a la de 2025, que se desarrolló en verano, desde finales de junio hasta septiembre. La celebración de las elecciones municipales del próximo año en mayo podría estar detrás de esta decisión.

La Bienal de Arte regresó a Pontevedra el pasado año tras quince de ausencia y se considera "uno de los proyectos estratégicos del Museo de Pontevedra y uno de los grandes escaparates internacionales de la cultura que impulsa la Diputación. Estamos trabajando con rigor, planificación y ambición para ofrecer en 2027 una edición de referencia, que sitúe nuevamente Pontevedra en el mapa del arte contemporáneo y que proyecte nuestra provincia al mundo a través de la cultura”, según Domínguez.

El vicepresidente añadió que “contamos con dos comisarios de enorme prestigio internacional y con un proyecto sólido que combina excelencia artística, conexión con el territorio y capacidad para atraer nuevos públicos”. Por su parte, los comisarios destacaron el valor de estas jornadas de trabajo para avanzar en el desarrollo del proyecto y reforzar la coordinación con el Museo de Pontevedra y con la Diputación, en una fase en la que continúan las labores de investigación, planificación y definición de la próxima Bienal.

Durante la reunión se abordaron diferentes aspectos relacionados con la organización y producción de la Bienal, así como con la coordinación entre los distintos equipos implicados, con el objetivo de construir una edición sólida, conectada con el territorio y con una marcada proyección internacional.

La 33 Bienal de Pontevedra se celebrará en primavera de 2027 y desarrollará su programa expositivo en espacios que refuerzan la voluntad de concentrar el proyecto en el corazón museístico de la ciudad. Las sedes principales serán el Edificio Castelao, el Edificio Sarmiento, la iglesia de Santa Clara y la nave central de las Ruinas de Santo Domingo, todas ellas pertenecientes al Museo de Pontevedra. Como novedad, esta edición incorporará también una sede en Vigo, en la Estación Marítima.

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Ángel Calvo Ulloa (Lalín, 1984) vive y trabaja entre Madrid y Galicia. Es comisario y escritor, licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela y máster en Arte Contemporáneo: Creación e Investigación por la Universidade de Vigo. Juan Canela (Sevilla, 1980) vive y trabaja en la Ciudad de Panamá. Licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela, es comisario jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y miembro del comité asesor del Instituto Cader de Arte Centroamericano del Museo Reina Sofía.