Daniel Luque llega a Pontevedra tras un verano de máxima regularidad y grandes triunfos

El nombre de Daniel Luque volverá a sonar con fuerza este próximo sábado 8 de agosto en el paseíllo de la Plaza de Toros de Pontevedra. El diestro sevillano regresa a la Feria de la Peregrina después de haber sido uno de los grandes triunfadores del pasado año y lo hace atravesando uno de los momentos más sólidos y consistentes de la temporada.

Su preparación para la cita pontevedresa llega avalada por una sucesión de actuaciones de máximo nivel. El pasado 25 de julio, en Mont de Marsan, firmó una memorable encerrona en solitario, cortando tres orejas y saliendo a hombros tras enfrentarse a seis ganaderías diferentes, demostrando una vez más su capacidad para imponerse a todo tipo de encastes.

Cinco días después, en Azpeitia, alcanzó un nuevo hito en su trayectoria al convertirse en el matador con más paseíllos en la historia del coso de San Ignacio, completando su actuación número doce en una plaza donde ya forma parte de su historia.

Su presentación en Nazaré (Portugal) dejó también una magnífica impresión, dando dos vueltas al ruedo en una tarde muy reconocida por la afición lusa, mientras que en Íscar, pese a enfrentarse a un lote de escasas opciones, volvió a mostrar su concepto y su capacidad técnica ante un encierro que impidió cualquier posibilidad de triunfo.

La confirmación de ese extraordinario momento llegó este lunes en la Feria de las Colombinas de Huelva, donde volvió a abrir la Puerta Grande tras cortar tres orejas, cuajando especialmente una gran faena al quinto toro de la tarde que volvió a situarlo entre los nombres propios del verano taurino.

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Con estos antecedentes, Daniel Luque afronta su regreso a Pontevedra con la ilusión de reencontrarse con una afición que siempre le ha mostrado un especial cariño y donde el pasado año dejó una de las actuaciones más importantes de la feria. El sábado volverá a hacer el paseíllo en el coso de San Roque junto a Sebastián Castella y Diego Urdiales, frente a un encierro de Alcurrucén, en una de las corridas más esperadas de la Feria Taurina de la Peregrina 2026.