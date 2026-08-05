Música
Costa Feira revive los grandes himnos del electrolatino en Sanxenxo
Henry Méndez, Anthony & Yeigo y Marc Magán protagonizaron la segunda jornada de Electrolatino by Juan Magán en BULLA!
C. P. C.
Costa Feira convirtió de nuevo Sanxenxo en una gran pista de baile durante la segunda jornada de Electrolatino by Juan Magán. Henry Méndez, Anthony & Yeigo, Marc Magán y DJ’s Electrolatino llevaron al escenario de BULLA! un repertorio marcado por algunas de las canciones más reconocibles de este género.
La cita tomó el relevo de la primera jornada del ciclo, en la que actuaron Juan Magán, Jose de Rico, Víctor Magán, Andrew y DJ’s Electrolatino. Tras la reciente presencia de Nicky Jam, el festival cambió de registro con una propuesta más festiva y desenfadada, capaz de reunir a públicos de distintas generaciones.
Henry Méndez fue uno de los grandes protagonistas de la noche. El cantante repasó varios de los temas más populares de su trayectoria y encontró la respuesta inmediata de los asistentes con canciones como «Mi reina» y «Noche de estrellas».
Uno de los momentos más destacados llegó con «Rayos de sol», convertido en un coro multitudinario dentro del recinto. El tema, uno de los grandes éxitos del electrolatino, ha regresado este verano con una nueva versión en la que participan José de Rico, Juan Magán, Chino & Nacho y Luck Ra.
La jornada volvió a demostrar la vigencia de unas canciones que conectan tanto con quienes presenciaron el auge del género como con oyentes más jóvenes. El cofundador de Costa Feira, Ignacio Suárez «Pucho», destacó la capacidad de este repertorio para pasar de una generación a otra y encontrar nuevamente su espacio en directo.
La programación continuará el 8 de agosto con Delaossa, mientras que Loquillo actuará el día 10 con su gira «Corazones Legendarios». El calendario de Costa Feira incluirá después otra jornada de electrolatino, POP A FEIRA y las actuaciones de Rusowsky y Taburete.
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