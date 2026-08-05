Fútbol / Primera Federación
Compa se perderá el inicio liguero del Pontevedra por una lesión en el hombro
El delantero granate sufre una luxación tras el golpe que recibió durante el partido contra el Arosa del pasado sábado
El Pontevedra CF afrontará el inicio de la temporada 2026/27 sin Álex Comparada «Compa», su principal referencia ofensiva durante el pasado curso. El delantero no estará disponible para la primera jornada de Primera Federación, en la que el conjunto granate visitará al Real Avilés.
El atacante de Pontecesures se lesionó el pasado sábado durante el amistoso frente al Arosa, después de recibir un golpe en un hombro. Las molestias le impidieron continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 36.
El técnico, Rubén Domínguez, reconoció al término del encuentro que la lesión no ofrecía buenas sensaciones, aunque las primeras pruebas descartaron los diagnósticos más graves. Todo apunta a una luxación, una dolencia de menor alcance que una rotura, pero que requiere un periodo de recuperación suficiente para dejarle fuera del estreno liguero.
El Pontevedra comenzará la competición el viernes 28 de agosto, a las 19.00 horas, en el campo de un Real Avilés dirigido por Yago Iglesias, antiguo técnico granate. La baja de Compa obligará al cuerpo técnico a buscar una alternativa para ocupar la referencia ofensiva en ese primer compromiso.
El club no ha comunicado cuánto tiempo permanecerá apartado de los terrenos de juego, por lo que tampoco está asegurada su presencia en las siguientes jornadas. Su evolución marcará el regreso a los entrenamientos, con la prioridad de completar un tratamiento conservador y evitar una recaída.
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