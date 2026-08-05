Cisne y Teucro vuelven al trabajo cargados de ambición

El balonmano pontevedrés ya está en marcha. Cisne y Teucro iniciaron esta semana sus respectivas pretemporadas en el pabellón Municipal de los Deportes, con plantillas renovadas y objetivos diferentes, pero con la ambición común de llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competición liguera.

El Cisne Colegio Los Sauces afronta una nueva temporada en la División de Honor Plata con la intención de lograr una permanencia tranquila y asentarse en la zona media de la clasificación. Marcos Otero «Quiños» considera que el club ha confeccionado un equipo competitivo, manteniendo a jugadores importantes como Joao Ferreira e incorporando refuerzos que figuraban entre sus primeras opciones.

El técnico rebaja las expectativas pese a mostrarse satisfecho con la plantilla confeccionada. Quiños sitúa la permanencia sin apuros como primera meta y confía en que el trabajo diario permita al Cisne asentarse en la zona media y descubrir hasta dónde puede competir.

El primer examen del equipo llegará en la segunda edición del Torneo Interpontes, donde se medirá a rivales de máxima exigencia como Veszprem y Porto. Este torneo abrirá una preparación de verano que desembocará en el estreno liguero, previsto para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en la pista del Oviedo.

La entidad también ha puesto en marcha su campaña de socios, con siete modalidades adaptadas a distintas edades y situaciones. El carné sénior cuesta 125 euros; el de jubilado, 80; el universitario, 70; el juvenil, 55, y el de simpatizante mantiene su precio en 30 euros. Las cuotas familiares bajan hasta los 215 euros en la categoría general y los 205 en la modalidad de base.

Primer entrenamiento del Teucro esta pretemporada. / SD Teucro

El Teucro Lintel, por su parte, inicia el trabajo con la mente puesta en el objetivo de la temporada:clasificarse para la fase de ascenso y pelear por regresar a División de Honor Plata. Sergio Carballeira no oculta esa aspiración, aunque insiste en que el equipo deberá construirse progresivamente y asumir que no llegará a su máximo nivel desde la primera jornada.

El técnico comenzó el trabajo con todos los integrantes de la primera plantilla, cuatro juveniles y tres jugadores del filial que estarán durante la temporada en la dinámica del conjunto de Primera Nacional. Entre las incorporaciones destacan André de Moura y Álex Pereiro, dos centrales llamados a incrementar el potencial ofensivo del equipo.

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Las dos primeras semanas estarán centradas en el trabajo físico y técnico-táctico antes del primer amistoso, programado para el 15 de agosto, a las 12.00 horas, frente al Carballal de Vigo en el Municipal de Pontevedra. El cuerpo técnico aprovechará el verano para integrar las numerosas caras nuevas y evitar contratiempos físicos.