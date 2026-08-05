La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma un año de prisión para el agresor de varios sanitarios en 2024

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la condena de un año de prisión impuesta al hombre que protagonizó un violento altercado con varios profesionales del centro de salud Virxe Peregrina. Los hechos, ocurridos en septiembre de 2024, obligaron a interrumpir la actividad asistencial y causaron lesiones a trabajadores y daños materiales en las instalaciones.

El acusado fue considerado autor de un delito de atentado contra personal sanitario y de dos delitos leves de lesiones. Además del año de cárcel, deberá cumplir dos penas de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, y permanecerá inhabilitado para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

El incidente se inició después de que una paciente solicitase por teléfono una baja laboral a un médico que no tenía acceso a su historial clínico. El facultativo le explicó que el documento debía ser expedido por el profesional que tenía asignado, pero la mujer insistió y, horas más tarde, se presentó sin cita en su consulta.

Tras recibir la misma respuesta, la paciente advirtió al médico de que llamaría a su hijo. Poco después, ambos entraron sin autorización en el despacho y el hombre exigió al facultativo que concediese la baja a su madre. La sentencia considera probado que adoptó una actitud amenazante, bloqueó la puerta y propinó un fuerte empujón al médico.

El facultativo activó entonces el sistema de alarma para solicitar ayuda. Varios trabajadores acudieron a la consulta, aunque inicialmente no pudieron acceder porque desde el interior se hacía fuerza sobre la puerta. Una vez que consiguieron sacar al acusado y a su madre, el hombre empujó violentamente la hoja para volver a entrar y golpeó con ella a una doctora.

Durante el posterior forcejeo también lesionó a una auxiliar de enfermería. Cuando trataba de abandonar el centro, empujó a un enfermero, que cayó contra una puerta de cristal y la rompió por completo. Los profesionales heridos necesitaron una primera asistencia médica y las lesiones tardaron cinco días en curar.

La reparación de la puerta ascendió a 2.688,43 euros, mientras que la atención sanitaria prestada a los trabajadores generó otros 770,61 euros de gastos. El condenado deberá abonar 3.459,04 euros al Sergas y pagar indemnizaciones de 190,50 euros a cada una de las dos profesionales por cuyas lesiones fue condenado.

La defensa recurrió la sentencia al considerar que no existían pruebas suficientes para identificar al acusado como autor de las agresiones. También sostuvo que su comportamiento debía calificarse como una resistencia pasiva y no como un delito de atentado, y alegó la vulneración de la presunción de inocencia.

La Audiencia descarta esos argumentos. El tribunal destaca que el propio acusado reconoció que había acudido al centro con su madre y que los testimonios de los profesionales permitieron reconstruir de forma coincidente su actuación. La Sala considera acreditados tanto el empujón al médico como la violencia ejercida posteriormente contra quienes acudieron a auxiliarlo.

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Los magistrados concluyen que no se trató de un simple forcejeo, sino de una sucesión de amenazas y acciones violentas contra profesionales sanitarios que estaban desempeñando sus funciones. La resolución confirma íntegramente la condena, mantiene la absolución de la paciente y no impone al recurrente las costas de la apelación. n