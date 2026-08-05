Un ascensor de 13 plazas enlazará la calle Ponte Zapal con la Finca de Briz

Marín dispondrá en los próximos meses de su primer ascensor en plena calle para uso público, destinado a mejorar el acceso a la Finca de Briz y salvar el actual desnivel existente desde la calle Ponte Zapal. Así figura en un proyecto que el Concello presentó a principios de 2025 pero que ahora sale a licitación por 1,8 millón de euros y que incluye también la a reurbanización de la calle Tiro Naval Janer.

Conectará con la zona de las gradas. / FdV

El proyecto destaca que «el acceso a la Finca de Briz se resolverá mediante la instalación de una escalinata con zonas de descanso que se construirá en el espacio donde actualmente aparcan coches en la calle Cuesta, al mismo tiempo se construirá un ascensor de trece plazas que desde la Calle Ponte Zapal permitirá acceder directamente al auditorio».

El Concello explica que «en la actualidad, la Calle Tiro Naval Janer dispone de un sentido único de circulación, con aparcamiento en línea sin delimitar en la margen izquierda, dos plazas de movilidad reducida repartidas a lo largo de su trazado y aceras en ambas márgenes con ancho variable». Estima que «esta estructura urbana no es la más adecuada y por eso se actuará con el ensanche de las aceras y limitación de la calzada a un único carril, la mejora de la señalización horizontal de la línea de estacionamiento, que se mantendrá en su totalidad. Se fomentará el calmado de la velocidad del tráfico, que redundará en un aumento de la seguridad vial en la zona».

Además, se renovará completamente la red de saneamiento y de agua pluviales y se establecerá la conexión con el colector de la margen derecha del río Lameira. También se sustituirán todas las fuentes de luz actuales por luminarias tipo led.

Pero uno de los aspectos más llamativos es la mejora de la accesibilidad a la Finca de Briz, ya que aunque la Rúa da Costa cuenta con un itinerario peatonal, presenta una pendiente del 20% y por lo tanto «está fuera de toda normativa actual en materia de accesibilidad», según admite el gobierno local, que señala que «personas mayores, con movilidad reducida, carritos de bebés, o niños con instrumentos musicales son algunos de los perfiles que comúnmente acuden a estas dependencias para realizar trámites, así como muchas familias que van a disfrutar del entorno».

Para resolverlo, se apuntó inicialmente la instalación de una rampa móvil de 31 metros que salvaría esa pendiente existente entre la calle Tiro Naval Janer y el acceso principal a la Finca de Briz. Pero finalmente se ha optado por un ascensor, con un recorrido de cinco metros. Se apunta que «tanto las escaleras como el ascensor se integrarán ambientalmente en el entorno de protección de la Finca de Briz y calle Cuesta, las primeras mediante pérgolas ajardinadas semejantes a las que tienen los edificios cercanos y el ascensor mediante la prolongación de la hiedra de los muros hacia el paramento de hormigón de la caja del ascensor».

Noticias relacionadas

La actuación «abarca una calle de 370 metros de longitud con un ancho medio de 11,20 metros, además de la calle Cuesta y el tramo de la calle Ponte Zapal, por lo que la superficie de actuación alcanza los 5.250 m², en donde se contempla la renovación completa de la red de saneamiento, la de aguas pluviales y la mejora del acceso a la Finca de Briz, lo cual se realizará mediante la construcción de una escalera con descansos en la calle Cuesta y la instalación del ascensor que resuelve el desnivel para acceder a la finca Briz desde Fonte Zapal».