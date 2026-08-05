Los «Amigos de Campolongo» invitan a una reunión con comida y juegos populares tras 7 años de inactividad

La Asociación de Amigos de Campolongo resurge para continuar sus actividades en el barrio, que llevaban siete años en pausa por las dificultades de la pandemia. Organizan la XXIV edición de su «Xuntanza de Amigos» para el 22 de agosto arrancando con una misa por los compañeros fallecidos en estos últimos tiempos y, como plato fuerte, con una comida a celebrarse en el local de Centro Sur.

El precio del menú es de 40 euros e incluye jarrete con patatas, pulpo, empanada, postres y bebidas como vino y agua, además de música en directo. Para apuntarse se debe acudir a la panadería O Forno en la calle Riestra o a la cafetería Ashe.

La semana previa, se celebrarán torneos de juegos de salón como la escoba y el tute, de cartas; dominó o parchís, y otros juegos populares como trompo, llave y petanca. La inscripción para estas actividades se podrá realizar el día 17 desde las 17.00 hasta las 20.00 horas en el Centro Sur. La entrega de trofeos de los campeonatos, donados por el Concello, se realizará tras la comida del día 22. Además, la asociación avanza que está organizando la reapertura de una exposición con fotos de Campolongo que se realizó hace trece años, cuyas imágenes se extraviaron.

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El concejal de fiestas, Demetrio Gómez, destacó durante la presentación de la celebración en el Concello que «una sociedad viva es aquella que, más allá de tener redes sociales en el teléfono, las tiene mirándose cara a cara y juntándose con los amigos», y de ahí la importancia de esta iniciativa organizada «entre amigos de toda la vida».