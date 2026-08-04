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A Lama

El Xantar de la Tercera Edad reúne en As Ermidas a más de 300 comensales

Asistentes a la comida.

Asistentes a la comida. / FdV

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R. P.

A Lama

Mas de 300 personas participaron en el tradicional Xantar de la Tercera Edad celebrado en As Ermitas, una cita de convivencia y homenaje a las personas mayores y a la emigración que se desarrolló bajo una gran carpa debido a las condiciones meteorológicas, con lluvia persistente buena parte de la jornada, y que sirvió de escenario para la actuación de la Banda de Música Unión Cultural de O Campo Lameiro. Al encuentro asistieron el alcalde de A Lama, David Carrera, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López y otras autoridades.

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