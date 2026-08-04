Sanxenxo espera repartir 26.000 unidades en la Festa da Ostra de Noalla

Sanxenxo prevé repartir 26.000 unidades en la XXXIII Festa da Ostra de Noalla. La cita se presentó este lunes en la Casa Forestal das Canteiras con una degustación de los productos que se podrán disfrutar, a partir de este viernes y hasta el domingo, bajo una carpa que se instalará en las inmediaciones del campo de fútbol de Noalla.

La fiesta, que está organizada por la Asociación Comisión de Festas Virxe do Carme, mantendrá los precios populares de otras ediciones y a 12 euros la docena de ostras. El presidente de la comisión de fiestas, Roberto Garrido, que estuvo acompañado de los concejales Nati Parada y Xoán Pérez, así como miembros de la organización, destacó la calidad del producto que se servirá en la cita, así como el albariño Aquitania, elegido para la ocasión. «Queremos recordar que esta festa faise para recaudar fondos para a festa do Carme e agradecer a colaboración do Concello», dijo.

La jornada de apertura estará amenizada por el grupo de gaitas Os do Barro y por la tarde Fanfarria Furruxa. El sábado al mediodía la degustación contará con la actuación de Os Cruceiros de Vilalonga. Por la tarde, el ritmo lo pondrá Furruxa Gaiteiros. Y el domingo, el último día de la fiesta, actuará al mediodía el grupo de gaitas Os do Barro y, por la tarde, Fanfarria Furruxa cerrará la programación.

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«Queremos invitar, tanto a veciños como a visitantes, que veñan á festa a degustar a ostra, un produto cun sabor a mar inconfundible e que forma parte da nosa identidade, dijo Parada.