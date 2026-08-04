El Puerto añade la baliza de Mourisca a la mejora de la señalización de la ría

La Autoridad Portuaria de Marín puso en marcha hace unos años un ambicioso plan de renovación, mejora y modernización de las señales marítimas que ayudan a la navegación en la ría de Pontevedra, una actuación que coincide, además, con el centenario del faro de la isla de Ons. Hace unos años reconstruyó la torre baliza de Picamillo, ubicado cerca de Punta Faxilda, en Sanxenxo y que fue completamente arrasado por el ciclón «Kurt» en febrero de 2016.

Desde hace unos días está en marcha la rehabilitación de la torre baliza del faro de Camoucos, en las cercanías de la isla de Ons. Ya se desplazó hasta la zona una plataforma flotante. La intervención está presupuestada en 1,5 millones de euros y consiste en el refuerzo de cimentación de la torre de modo que se garantice su estabilidad estructural, ya que está instalada en una zona muy expuesta a la acción del oleaje y el viento, así como la demolición y reconstrucción de parte de la estructura.

Ahora se afronta la mejora de una tercera torre en la ría, la de Mourisca, en Beluso (Bueu). Con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros, ya está en licitación este tercer proyecto, cuya documentación subraya que el objetivo es «garantizar la seguridad en la navegación marítima tanto en el canal de acceso como en el de salida de la ría de Pontevedra».

Se añade que «en las inspecciones de la torres baliza de Mourisca, los informes muestran la existencia de anomalías estructurales», en especial en la base de cimentación». Además, «por las técnicas constructivas del momento, las cimentaciones no se encuentran ancladas al fondo rocoso sino que resisten por gravedad. Asimismo, la unión de la torre con la base de cimentación, en el caso de estar armada, será, muy probablemente con barras lisas, similares a las que se encontraron en Picamillo, habituales a mediados del siglo XX, y con probabilidad también presentarán diferentes grados de corrosión por presencia del agua de mar debido a la porosidad del propio hormigón durante un gran número de décadas»

Las obras consisten fundamentalmente en la «ejecución de un refuerzo de cimentación para la torre baliza, de tal forma que se pueda garantizar la estabilidad estructural, al encontrarse la zona objeto de las obras completamente expuesta a la acción tanto del mar (oleaje y mareas) como del viento». Se añade que «se considerará el refuerzo de la envolvente de hormigón en sacos y nueva protección del núcleo de la cimentación, para ello, aprovechando la experiencia y ejecución de la torre de Picamillo, se proyectará un refuerzo de las cimentaciones que respete las originales, mejorando sus materiales, su ejecución y su cimentación, en aras de facilitar las labores de revisión, conservación y mantenimiento».

La baliza Mourisca se levanta sobre una prominencia del arrecife submarino a las inmediaciones del cabo Udra. La torre, del mismo tipo que las otras balizas de las Rías Baixas fue construida en el año 1923, y presentó servicio sin hasta su destrucción por un violento temporal siete años más tarde, el 31 de diciembre de 1930, que se reconstruyó en 1933.

Casi nueve décadas después, se procederá a su rehabilitación y la estructura se diseña «empleando materiales de alta calidad específicos para la exposición a ambientes marinos fuertemente corrosivos, garantizando de tal forma su integridad a largo plazo».

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El proyecto constructivo recoge los trabajos de campo, estudios de alternativas, cálculos, tramitaciones y demás documentos necesarios para licitar la rehabilitación como una obra completa.