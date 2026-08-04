Obras
La instalación del colector del rio Gafos avanza más rápido de lo esperado
Eva Vilaverde destaca el buen hacer de los trabajadores, que podrían reducir el plazo previsto, en una obra que cuenta con una inversión total de 752.000 euros
Las obras de emergencia para la instalación del nuevo colector de aguas bajo el puente de la estación avanzan a buen ritmo y dentro de los plazos previstos. Así lo comprobó esta mañana la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, durante una visita a la zona en la que se está a ejecutar una actuación que cuenta con una inversión total de 752.000 euros y que permitirá resolver de manera definitiva un problema histórico de la red de saneamiento.
Vilaverde explicó tras revisar el primer tramo de los trabajos que la intervención está desarrollándose conforme al cronograma establecido, con la colocación del tubo correspondiente en la primera fase de la obra. Aunque el plazo de ejecución previsto es de seis meses, la previsión del Concello es que pueda estar finalizada antes de esa fecha si no se producen imprevistos o episodios meteorológicos que puedan afectar al desarrollo de los trabajos.
La responsable municipal destacó que se trata de una actuación que «no se ve ni brilla por sí misma», pero que resulta fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento y evitar problemas futuros, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvia. El objetivo del gobierno local es que la infraestructura esté totalmente operativa antes del invierno.
Unos de los puntos más complejos de la intervención se encuentra en la zona situada bajo el puente de la estación, donde existe una pasarela peatonal que permanece cerrada por motivos de seguridad desde el inicio de las obras. Para agilizar los trabajos, los técnicos optan por una solución que originalmente no estaba prevista, y es la de mantener la pasarela en su sitio, reforzándola mediante cadenas y anclajes superiores, en lugar de retirarla.
Según explicó Vilaverde, esta alternativa está permitiendo avanzar con más rapidez y seguridad en una zona de especial dificultad técnica, ya que los trabajos trascurren justo por debajo de esta estructura peatonal. La alcaldesa accidental valoró esta solución, que facilita la ejecución de la obra manteniendo las garantías necesarias tanto para operarios como para la infraestructura.
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