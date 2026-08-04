Pontevedra vibra con el Festival Internacional de Jazz e Blues

La plaza de A Ferrería vuelve a pulsar con esa cadencia inconfundible que cada verano transforma el centro histórico en una platea al aire libre. La trigésimo segunda edición del Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra echó a andar anoche con una tregua en el calor estival y con la positiva respuesta de un público que de nuevo brindó su apoyo y acudió al céntrico recinto para reencontrarse con una de las citas culturales más asentadas del calendario gallego.

Por delante quedan todavía cuatro jornadas consecutivas de conciertos nocturnos y gratuitos —siempre a las 22.30 horas— donde la improvisación, el groove y la elegancia instrumental irán de la mano de primeros espadas del panorama gallego e internacional. La música, además, vuelve a desbordar el escenario principal para tomar el pulso del pie de calle: la formación Brass Atlantic recorre a diario la Boa Vila con sus pasacalles a las 12.30 y a las 20 horas, asegurando que el ambiente festivo no decaiga en ningún momento del día.

Tras el brillante pistoletazo de salida que ofreció anoche la banda de afrofunk Layuca —haciendo vibrar a los asistentes con su enérgica aleación de ritmos afrocubanos, jazz y rock mestizo—, la programación nocturna no da tregua. Esta noche le toca el turno al guitarrista gallego Virxilio da Silva al frente de Juzz, una propuesta rompedora que transita con libertad subversiva entre la psicodelia de los sesenta y el avant-garde.

El ecuador del festival traerá mañana consigo una de las actuaciones más esperadas: la llegada del trompetista y compositor noruego Nils Petter Molvær. Desembarca en el foso pontevedrés con la gira conmemorativa de Khmer, el álbum de culto que a finales de los noventa revolucionó la música europea

Virxilio da Silva subirá esta noche al escenario al frente de Juzz. / Noe Parga

El ecuador del festival traerá mañana consigo una de las actuaciones más esperadas: la llegada del trompetista y compositor noruego Nils Petter Molvær. Desembarca en el foso pontevedrés con la gira conmemorativa de Khmer, el álbum de culto que a finales de los noventa revolucionó la música europea al fusionar la libertad del jazz con el lenguaje del techno, el drum’n’bass y la electrónica industrial.

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La recta final mantendrá el listón en todo lo alto. El jueves se apoderará del escenario el órgano Hammond de Raphael Wressnig junto a la voz estelar de Gisele Jackson. El broche de oro lo pondrá el viernes la vocalista francesa Cyrille Aimée, con su frescura que la ha llevado desde los escenarios de Nueva York hasta las candidaturas a los premios Grammy.