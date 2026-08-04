Mercado laboral
Pontevedra y Poio, al margen del descenso del paro que encabezan Sanxenxo y Marín
El mes de julio se cerró con un centenar menos de desempleados que en junio en la comarca, pero en la capital la lista creció en 40 personas hasta las 3.653
Al contrario de lo ocurrido en general en Galicia y en la provincia, donde el paro sufrió una subida que se califica «atípica» para lo que suele ocurrir en julio, en la comarca de Pontevedra el desempleo descendió el mes pasado en un centenar de personas y concluyó con 5.856 personas sin trabajo. Así se pone de manifiesto en la estadística por concellos divulgada este martes por la Consellería de Emprego, unos datos que, en todo caso, presentan lecturas diferentes según cada municipio.
Así, Sanxenxo, con 355 parados, 23 menos que el mes anterior, y Marín, con 934 y un descenso de 34 personas, encabezan el descenso del desempleo en la comarca, que también se redujo en Portas (siete menos), O Campo Lameiro (uno), Cerdedo Cotobade (once), A Lama (tres), Cuntis (doce) y Vilaboa (nueve menos). En cambio, son la capital y Poio los municipios que quedan al margen de este descenso en un periodo en el que suele haber más contrataciones por la demanda de trabajadores desde el sector turístico y hostelero. En Pontevedra julio concluyó con 3.653 personas anotadas en las listas de desempleo, cuarenta más que en el mes anterior, mientras que en Poio hay 17 más, hasta las 637. También sube en Caldas (dos), Moraña (cuatro), Barro (cinco) y Ponte Caldelas (tres).
En Pontevedra, el sector con más desempleados es el de servicios, con 2.698 personas, el 74% del total, por delante de los 358 que no tenían actividad anterior, o los 280 del sector industrial.
Además, el 95% de todos los inscritos, un total de 3.500, son mayores de 25 años y 2.134 personas son mujeres, es decir, el 58%.
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