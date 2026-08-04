Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAgresión AldánEspera carné de conducirFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Mercado laboral

Pontevedra y Poio, al margen del descenso del paro que encabezan Sanxenxo y Marín

El mes de julio se cerró con un centenar menos de desempleados que en junio en la comarca, pero en la capital la lista creció en 40 personas hasta las 3.653

El sector hostelero y turístico suele tirar del empleo en julio.

El sector hostelero y turístico suele tirar del empleo en julio. / Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nicolás Davila

Pontevedra

Al contrario de lo ocurrido en general en Galicia y en la provincia, donde el paro sufrió una subida que se califica «atípica» para lo que suele ocurrir en julio, en la comarca de Pontevedra el desempleo descendió el mes pasado en un centenar de personas y concluyó con 5.856 personas sin trabajo. Así se pone de manifiesto en la estadística por concellos divulgada este martes por la Consellería de Emprego, unos datos que, en todo caso, presentan lecturas diferentes según cada municipio.

Así, Sanxenxo, con 355 parados, 23 menos que el mes anterior, y Marín, con 934 y un descenso de 34 personas, encabezan el descenso del desempleo en la comarca, que también se redujo en Portas (siete menos), O Campo Lameiro (uno), Cerdedo Cotobade (once), A Lama (tres), Cuntis (doce) y Vilaboa (nueve menos). En cambio, son la capital y Poio los municipios que quedan al margen de este descenso en un periodo en el que suele haber más contrataciones por la demanda de trabajadores desde el sector turístico y hostelero. En Pontevedra julio concluyó con 3.653 personas anotadas en las listas de desempleo, cuarenta más que en el mes anterior, mientras que en Poio hay 17 más, hasta las 637. También sube en Caldas (dos), Moraña (cuatro), Barro (cinco) y Ponte Caldelas (tres).

En Pontevedra, el sector con más desempleados es el de servicios, con 2.698 personas, el 74% del total, por delante de los 358 que no tenían actividad anterior, o los 280 del sector industrial.

Noticias relacionadas

Además, el 95% de todos los inscritos, un total de 3.500, son mayores de 25 años y 2.134 personas son mujeres, es decir, el 58%.

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. John Balan, aún en el recuerdo en Marín y Pontevedra 18 años después de su fallecimiento
  2. Documento notarial clave: los herederos de Carmen Romero confirman la venta al Estado de la Casa Barroca de Combarro
  3. Reutilizan losas de un muro de piedra para reparar el enlosado de la plaza de la Peregrina de Pontevedra
  4. Las confiterías de Pontevedra endulzan el verano con clásicos que nunca pasan de moda
  5. Rescatan ilesa a una mujer de 79 años del interior de un pozo de más de diez metros de profundidad en Caldas
  6. Tambo, la isla que todos buscan
  7. Rescatadas dos personas atrapadas por las corrientes en la playa de Foxos, en Sanxenxo
  8. Sanidade adjudica por 627.000 euros la infraestructura tecnológica para el centro de datos del Novo Montecelo de Pontevedra

El Xantar de la Tercera Edad reúne en As Ermidas a más de 300 comensales

Pontevedra y Poio, al margen del descenso del paro que encabezan Sanxenxo y Marín

Marco Pérez, torero: «Hasta que no te ves vestido de luces no sabes cómo reaccionará la cabeza, pero estos días están siendo bonitos por la evolución y confío en reencontrarme con el triunfo»

Marco Pérez, torero: «Hasta que no te ves vestido de luces no sabes cómo reaccionará la cabeza, pero estos días están siendo bonitos por la evolución y confío en reencontrarme con el triunfo»

Raquel Abollo: «La gente no se queda con los datos así que contamos anécdotas curiosas y leyendas»

Raquel Abollo: «La gente no se queda con los datos así que contamos anécdotas curiosas y leyendas»

La instalación del colector del rio Gafos avanza más rápido de lo esperado

La instalación del colector del rio Gafos avanza más rápido de lo esperado

Nicky Jam convierte el Costa Feira de Sanxenxo en la capital de la música urbana

El gaiteiro Óscar Ibáñez lleva su espectáculo Camiño Atlántico a la plaza do Mar

El gaiteiro Óscar Ibáñez lleva su espectáculo Camiño Atlántico a la plaza do Mar

Monte Gagán reunirá cerca de 90 caballos para su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana

Monte Gagán reunirá cerca de 90 caballos para su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana
Tracking Pixel Contents