Nicky Jam convierte el Costa Feira de Sanxenxo en la capital de la música urbana
El artista actuó ante mas de 10.000 personas y la previa corrió a cargo del vigués DJ Dumore
N. D.
Nicky Jam se lució en el escenario del festival Costa Feira ante más de 10.000 personas y convirtió Sanxenxo en uno de los grandes epicentros de la música urbana del verano.
Desde su aparición en el escenario, Nicky Jam recorrió una trayectoria fundamental para comprender la evolución y la expansión internacional del reguetón, enlazando éxitos como “Hasta el amanecer”, “Travesuras” y “X” con una producción de gran formato, visuales y efectos especiales.
Uno de los momentos más celebrados se produjo con “El perdón”, cuando el público acompañó al artista en uno de los grandes coros colectivos de la noche.
El concierto permitió comprobar la extraordinaria vigencia de un artista que ha logrado mantenerse en el centro de la música urbana a lo largo de diferentes etapas. Su capacidad para combinar ritmo, melodía y una interpretación cercana ha construido una actuación en permanente conexión con el público. Frente al Atlántico, canciones escuchadas millones de veces han adquirido una nueva dimensión colectiva.
“Nicky Jam representa la dimensión internacional que queremos para Costa Feira. Ha sido una de esas noches en las que el recinto, el público y el artista han parecido avanzar en la misma dirección. Ver a miles de personas compartiendo estas canciones ha confirmado que el proyecto está creciendo sin perder su esencia”, ha explicado Diego Otero, cofundador de Costa Feira.
La previa del concierto estuvo a cargo del vigués DJ Dumore, también conocido como Paolo Dumore. Con más de 20 años de trayectoria, el DJ y productor musical se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la noche gallega, llevando sus sesiones a algunos de los principales escenarios del panorama nacional.
Dumore fue el encargado de encender el escenario principal desde el primer minuto. Tras la actuación de Nicky Jam, la música no se detuvo: la fiesta continuó en BULLA! con una sesión concebida para prolongar la noche.
La programación continuará el 4 de agosto con una nueva jornada de “Electrolatino by Juan Magán”, protagonizada por Henry Méndez, Anthony & Yeigo, Marc Magán y DJ’s Electrolatino, antes de dar paso a Delaossa el día 8 y a Loquillo el 10 de agosto.
El 11 de agosto regresará el ciclo “Electrolatino by Juan Magán” con Danny Romero, Mar Lucas y DJ’s Electrolatino, mientras que POP A FEIRA reunirá el día 13 a Mafalda Cardenal, Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha. Después llegarán Rusowsky, Taburete y Molan los 2000.
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