Monte Gagán reunirá cerca de 90 caballos para su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana
Comenzará el domingo por la tarde, pero antes habrá cena popular, verbena y disco móvil
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M. A.
Marín
El parque de Lagocheiras vivirá su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana con más de 90 caballos. La Asociación Cabalar Monte Gagán y el Concello de Marín presentaron este martes las actividades, que comienzan este viernes 7 con una verbena.
El sábado habrá una quedada en el redil a las 8.30 horas para ir al monte y reunir a los animales. Esa misma noche, se ofrecerá para cenar cerdo en espeto a precio popular para, a partir de las 23.00 horas, disfrutar de la verbena con el Trío Rever y la disco móvil Dolce Vita. El domingo al mediodía será la salida de las bestias hasta el redil. Al llegar, se separará a los potros, y la rapa empezará a las 17.00 horas.
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