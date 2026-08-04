Monte Gagán reunirá cerca de 90 caballos para su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana

El parque de Lagocheiras vivirá su tradicional Rapa das Bestas este fin de semana con más de 90 caballos. La Asociación Cabalar Monte Gagán y el Concello de Marín presentaron este martes las actividades, que comienzan este viernes 7 con una verbena.

El sábado habrá una quedada en el redil a las 8.30 horas para ir al monte y reunir a los animales. Esa misma noche, se ofrecerá para cenar cerdo en espeto a precio popular para, a partir de las 23.00 horas, disfrutar de la verbena con el Trío Rever y la disco móvil Dolce Vita. El domingo al mediodía será la salida de las bestias hasta el redil. Al llegar, se separará a los potros, y la rapa empezará a las 17.00 horas.