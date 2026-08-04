La librería Nós consolida su cita cultural en Sanxenxo: vuelven los 'Veráns Literarios' de agosto

El ambiente de agosto en Sanxenxo no se entiende sin el bullicio de las terrazas ni el olor a salitre, a crema solar y, desde hace ya más de dos décadas, al papel impreso que se hojea con calma en la tumbona o a la vuelta de la playa. Y es que la librería Nós se vuelve a convertir en estas fechas en la parada obligada para quienes no conciben el descanso sin un buen relato debajo del brazo. Los «Veráns Literarios», una cita ya madura que arrastra más de veinte años de trayectoria, afrontan este mes central del verano con las agendas apretadas y una dinámica muy concreta impuesta por la propia realidad del espacio.

Como explica el responsable de la librería, Jaime Corral, la respuesta del público y el interés de las primeras firmas de la literatura actual han vuelto a desbordar las previsiones. La alta demanda y las limitaciones físicas del propio local han llevado a la organización a declinar las presentaciones tradicionales para volcarse casi por completo en las sesiones de firmas. Una fórmula mucho más ágil y cercana que no solo evita el colapso de las instalaciones, sino que permite que los lectores puedan cruzar unas palabras directas, un gesto de complicidad o una deducción compartida con sus autores favoritos a las ocho de la tarde.

Julia Varela presentará el próximo jueves "Todo por hacer". / FdV

En este arranque de agosto, la actividad no da tregua. La semana despega hoy con Manuel G. Mata y Los pupitres no cambian de color, para dar paso mañana a Lois Pérez con Hoxe toca Leiva? y el jueves 6 a Julia Varela con Todo por hacer.

El lunes 10 de agosto estará firmando Sonsoles Ónega con Llevará tu nombre, seguida el martes 11 por Manuel Jabois con La víspera. El miércoles 12 tomará el relevo Arantza Portabales con Asesinato en el molino del cura (Asasinato no muiño do cura)

Manuel Jabois durante la presentación de su novela "La víspera" en el Club FARO. / Pedro Mina / FDV

El plato fuerte continúa a partir de la segunda semana. El lunes 10 de agosto estará firmando Sonsoles Ónega con Llevará tu nombre, seguida el martes 11 por Manuel Jabois con La víspera. El miércoles 12 tomará el relevo Arantza Portabales con Asesinato en el molino del cura (Asasinato no muiño do cura), mientras que el jueves 13 el veterano Alfredo Conde compartirá con los lectores sus Memorias Desaforadas.

Sonsoles Ónega firmará ejemplares en la librería Nós de "Llevará tu nombre". / FdV

La tercera semana mantendrá el listón bien alto en el local de Nós. El martes 18 abrirá filas Rodrigo Carretero con Agua pasada; el miércoles 19 será el turno de Manel Loureiro y Antes de que todo cambie; el jueves 20 Francisco Narla se citará con sus seguidores para firmar Ultreia y Suseia, y cerrará la tanda el viernes 21 Laura Portas con El palacio del agua.

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A pesar de las dificultades logísticas que entraña un mes vacacional en el que los propios creadores buscan descanso, la valoración de quienes se acercan hasta Sanxenxo es inmejorable. De hecho, Jaime Corral confirma que la clientela habitual y los visitantes estivales llevan ya semanas preguntando en el mostrador por los nombres de este cartel, consolidando una fórmula modesta en metros cuadrados pero enorme en arraigo cultural.