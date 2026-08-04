Dos heridos después de que un coche empotrase a otro contra el cierre de una casa en Pontevedra
Un vehículo se salió de la vía en la vía y chocó contra otro coche, que acabó colisionando contra el muro de la vivienda
A. C.
Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este martes en la carretera N-550, a la altura del kilómetro 125, en la entrada a Pontevedra.
Según informa el 112 Galicia, el siniestro se produjo cuando un vehículo se salió de la vía por causas que se investigan y terminó chocando contra otro turismo. Como consecuencia del impacto, el segundo coche fue desplazado hasta empotrarse contra el cierre de una vivienda.
Por su parte, el vehículo que originó el accidente estuvo a punto de colisionar también con un camión que circulaba por la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Pontevedra, la Guardia Civil de Tráfico y Urgencias Sanitarias, que atendieron a las dos personas heridas.
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