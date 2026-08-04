«La gente no se queda con los datos así que contamos anécdotas curiosas y leyendas»

La era de las rutas guiadas con explicaciones históricas soporíferas se ha terminado. Lo que mejor recuerda el visitante no son los detalles técnicos sobre edificios y monumentos; son las curiosidades y las historias bien contadas. Los tours por el casco histórico de Pontevedra que ofrece la oficina municipal de turismo han incorporado esta narrativa.

¿Cómo es el recorrido?

La visita empieza en las Ruinas de Santo Domingo, si están abiertas, y entramos para ver algún detalle curioso, porque es un edificio bastante singular. Luego vamos a la Basílica de Santa María, sobre todo por ver la fachada plateresca. Después, bajamos por las Cinco Calles, la plaza de Teucro, Méndez Núñez... Siempre haciendo destacar la cantidad de casas con escudos que tenemos. Pasamos por delante de San Bartolomé y terminamos en la Peregrina y con el loro Ravachol.

¿Las explicaciones se basan en el detalle histórico o en curiosidades?

Demasiado detalle histórico no porque con eso no se quedan. Lo fundamental sí lo contamos, pero es una charla de dos horas e intentamos hablar un poco de las fiestas, la gastronomía, detalles curiosos, anécdotas o leyendas.

¿Y de dónde sale esa información? ¿Estudiaste Historia del Arte, Turismo...?

Estudié Turismo en Madrid y, claro, esto no te lo explican. Yo llevo estudiando sobre Pontevedra desde hace treinta años que empezaron las visitas. Ahora con internet es más fácil encontrar cosas; hay muchos más estudios y están colgados ahí. Antes ibas a las bibliotecas, al archivo, preguntabas a los curas...

¿De cuántas personas suelen ser los grupos? Con buen tiempo.

Lo de mal tiempo o buen tiempo no nos influye. Nos influye más mal tiempo porque viene más gente a la ciudad, pero no queremos ir con 40 o 50 personas. Nuestro ideal son 25, pero no solemos llegar. Vamos con grupos de entre quince y veinte personas.

También hay «free tours» organizados, ¿eso supone algún tipo de competencia para vosotros?

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Claro, porque nosotros cuando empezamos había una visita, la del ayuntamiento, y ahora hay como 7 empresas. Tenemos un precio estipulado porque si se pone de moda pagar todo con la voluntad ...