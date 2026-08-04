El gaiteiro Óscar Ibáñez lleva su espectáculo «Camiño Atlántico» a la plaza do Mar en Sanxenxo. El concierto será el jueves 6 a las 22.00 horas y la entrada es gratuita. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, presentaron este martes junto al artista la actuación promovida por la Axencia de Turismo de Galicia y el Concello de Sanxenxo.

«Camiño Atlántico» es el nuevo espectáculo que lleva Ibáñez a los escenarios con su banda. Parte de la música tradicional gallega para profundizar en la hermandad de las culturas atlánticas, intercalando géneros propios con otros europeos y americanos pero priorizando la sonoridad celta. La actuación combina sus últimas creaciones con algunos de los temas más destacados de su discografía.

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La banda, Óscar Ibáñez & Tribo, está formada por músicos con trayectoria en grupos folk gallegos. Entre ellos están André Labraña con el acordeón, Teresa Gómez a la zanfona y otros cuatro gaiteiros de la Banda de Gaitas Suevia. También lleva violín, bajo, bouzouki y xilófono. Con esta formación ya ha realizado más de 300 conciertos.