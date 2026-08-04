Caldas pide el descarte definitivo de la Variante Oeste y una alternativa «sin impacto» para el municipio

El Concello de Caldas de Reis llevará al próximo Pleno un escrito dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reclamar que confirme de forma definitiva la renuncia al estudio informativo de la Variante Oeste tal y como fue planteado inicialmente. El Gobierno local pretende que el proceso no quede paralizado y que la tramitación ya realizada sirva ahora para avanzar hacia una alternativa con menor impacto ambiental y territorial.

La propuesta que defiende el Ayuntamiento pasa por reducir la actuación a una conexión entre la carretera N-550 y la N-640, descartando el acceso hacia el Puerto de Vilagarcía contemplado en el proyecto inicial. Según el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, esta opción permitiría alcanzar los objetivos de mejorar la movilidad y reducir el tráfico en el centro urbano sin generar las afecciones que provocó el estudio sometido a exposición pública.

«Necesitamos de una variante que conlleve menos afecciones ambientales y territoriales de las que se exponían en el estudio previo», señaló el regidor, que considera que la alternativa defendida por el Concello permitiría disminuir el ruido, la contaminación y la intensidad del tráfico en la travesía de Caldas sin «desvertebrar varias parroquias ni afectar a viviendas y negocios».

El Ayuntamiento recuerda que la propuesta inicial de Variante Oeste generó un fuerte rechazo vecinal, con miles de alegaciones presentadas durante el periodo de información pública. Aunque la Delegación del Gobierno en Pontevedra ya trasladó que ese estudio quedaba descartado, el alcalde considera necesario que exista una confirmación formal por parte del Ministerio para cerrar definitivamente esa vía y abrir una nueva etapa.

«Queremos aprovechar ese empuje para que se active el estudio de nuestra propuesta y que el proceso no se estanque», explicó Pérez, que insiste en que la mejora de las comunicaciones es una actuación «muy importante» para el futuro del municipio.

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El escrito, que será debatido en la próxima sesión plenaria, solicitará además al Ministerio que comunique oficialmente el inicio del estudio de la alternativa planteada por el Concello, basada en un trazado que ya había sido presentado años atrás, entre 2007 y 2008.