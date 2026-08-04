Caldas homenajea a su banda de música: será la pregonera de las fiestas de verano

La Banda Municipal de Música de Caldas de Reis será la encargada de dar el pregón de las fiestas del verano de este año, en un homenaje que el Concello quiere rendir a la agrupación por su brillante participación en el World Music Contest (WMC), su trayectoria, y por su labor incansable como embajadora de la villa termal en todo el mundo. El pregón será este domingo a las 12.30 horas, durante la celebración de la XIII Feira Tradicional, que llenará de actividad el Xardín Botánico y la carballeira para abrir oficialmente las fiestas del verano.

El teniente de alcalde y responsable de Festas Manuel Fariña explica que el gobierno local quiso que fuera precisamente la Banda quien inaugurara las celebraciones del verano por el excepcional momento que atraviesa la formación. «No hay mejor manera de comenzar las fiestas que reconociendo a las personas que llevan el nombre de Caldas por toda Europa y por el mundo. La Banda se convirtió en un símbolo de nuestra villa y los resultados que viene alcanzando es motivo de orgullo para todas nosotros», afirma.

Fariña recuerda que la participación en el Mundial de Kerkrade (Países Bajos), considerado el campeonato mundial de la música de viento, que finalizó hace dos días, concluyó con una actuación de enorme nivel y con una de las mejores puntuaciones del certamen. Se confirmó así una vez más la calidad de la formación, que sitúa a Caldas entre las grandes referencias internacionales de las bandas de música. Para el responsable municipal, ese éxito «merece algo más que una felicitación; merece que sea toda la villa a que le rinda homenaje porque es una extraordinaria embajadora de Caldas».

La elección de la Banda de Música como pregonera también pretende reconocer una trayectoria de excelencia que se prolonga desde hace años. La agrupación ya conquistó entre muchos otros el primer premio en el Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València', uno de los concursos más prestigiosos del mundo, donde obtuvo una actuación histórica bajo la dirección de Javier Penido.

Fariña destaca que detrás de estos éxitos hace muchos años de esfuerzo colectivo, ensayos, compromiso y una apuesta constante por la formación musical. «La Banda no solo consigue premios; consigue que cada vez que sube a un escenario el nombre de Caldas suene asociado a la calidad, a la cultura y al talento. Eso tiene un valor incalculable para un municipio como el nuestro», subraya. El Concello considera además que este homenaje es también un reconocimiento a las generaciones de músicos que durante años hicieron crecer la formación hasta convertirla en una referencia internacional y en uno de los principales emblemas culturales de Caldas de Reis.

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Tras la lectura del pregón, la XIII Feira Tradicional de este domingo dará paso a una intensa jornada festiva en el Botánico y en A Carballeira, abriendo oficialmente un programa en el que la propia Banda volverá a tener un papel protagonista con diferentes actuaciones a lo largo de las fiestas del verano.