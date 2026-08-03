La Xunta destaca la renovación de la residencia de Campolongo tras invertir casi 4 millones

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este lunes la residencia pública de mayores de Campolongo, en su primera toma de contacto con el centro desde su llegada al cargo. Durante la visita, Fernández recorrió las instalaciones para conocer el funcionamiento del servicio, el trabajo de los profesionales y el resultado de las actuaciones de renovación realizadas en el edificio.

La intervención, según destacó la Xunta, supuso una inversión cercana a los cuatro millones de euros y permitió una renovación integral del centro con el objetivo de adaptar los espacios a las necesidades actuales de las personas usuarias. Entre las actuaciones realizadas se incluyen mejoras en la fachada del edificio, la reorganización de zonas comunes para aumentar su funcionalidad y facilitar la incorporación de nuevos servicios, así como trabajos destinados a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad.

Uno de los principales cambios fue la instalación de dos nuevos ascensores, una actuación orientada a facilitar la movilidad dentro del inmueble y mejorar la comodidad tanto de las personas residentes como de los trabajadores del centro.

Durante la visita, el delegado territorial destacó que esta inversión refleja el compromiso de la Xunta con la mejora de la red pública de centros residenciales y con la creación de espacios «modernos, accesibles y adaptados» a las necesidades de las personas mayores. En este sentido, señaló la importancia de seguir avanzando hacia una atención más personalizada y de mayor calidad.

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Además de comprobar el resultado de las obras, Pablo Fernández quiso poner en valor el trabajo diario del personal de la residencia, al que agradeció su profesionalidad y dedicación en la atención a los usuarios. El delegado subrayó que la labor de los equipos que trabajan en estos centros resulta fundamental para garantizar el bienestar de las personas mayores.