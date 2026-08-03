Vallan el molino en ruinas de Ponte Boleira para proceder a su tapiado

El entorno del molino abandonado y en ruinas de Ponte Boleira, en el parque urbano de Os Gafos, ya se encuentra vallado, lo que impide el paso a una edificación con riesgos de seguridad, lo que llevó al Concello de Pontevedra a contratar unas obras de emergencia por 50.000 euros para su tapiado. Los trabajos para tapiar y precintar la edificación, responden a un informe del pasado 1 de junio presentado por la Policía Local. En el documento se advierte «de la ocupación de la edificación anexa al molino, propiedad municipal ubicada entre la avenida de Vigo y Ponte Boleira, por parte de personas que consumen sustancias estupefacientes».

Añade que «el espacio está siendo utilizado para pernoctar de manera intermitente. Mientras que el edificio principal del molino encontrara debidamente tapiado, la edificación anexa presenta un estado de total abandono, con presencia de maleza en su interior, efectos personales, equipajes y evidencias de consumo de drogas».

Por ello, la Policía Local solicitó la «urgente adopción de medidas de saneamiento y limpieza de la zona, que se encuentra cubierta de maleza, así como el cierre perimetral de la estructura por su estado ruinoso, ya que esta situación constituye un foco de insalubridad y un riesgo evidente para los peatones, dada la cercanía, a escasos tres metros, de una huerta urbana de uso público», así como una zona verde colindante con el paseo de Os Gafos, muy utilizada por los vecinos.

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La orden municipal hace referencia a la «imperiosa e inminente necesidad de intervenir para garantizar la seguridad» en el citado molino, denominado de O Coto, y los trabajos «consistirán principalmente en el vallado por seguridad de la zona, retirada de elementos inestables y gestión de los residuos, consolidación de los muros de cantería de la fachada, tapiado de huecos y medidas anti-intrusión», con el fin de «eliminar los daños y evitar el peligro de un nuevo desprendimiento de elementos de fachada o cubierta».