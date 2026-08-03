Touradas Fóra anuncia la manifestación contra la Feria Taurina para el sábado

Touradas Fóra anuncia la manifestación antitaurina de esta edición de las Fiestas de Pontevedra para el sábado 8 a las 20.30 horas, con salida desde la plaza de la Peregrina. Continúan el movimiento porque, según explican, la ley de protección animal de la Xunta excluye a los toros y así continúa su maltrato. Vicky Estévez, portavoz del grupo activista, acusa a la Diputación Provincial de volver a financiar la Feria Taurina de la Peregrina, haciendo hincapié en que este evento no tendría apoyo ni afluencia de no ser por el turismo, «que es el que mayoritariamente va a los toreos».

«Galicia es la tercera comunidad autónoma que más rechazo tiene por la tauromaquia», declara Estévez. En 2027 Touradas Fóra cumplirá veinte años de lucha antitaurina. La portavoz afirma que seguirán hasta la abolición, «hasta que la razon y la ética estén por encima de la barbarie», y agradece el apoyo de otros colectivos activistas y de diversas entidades que les dan apoyo.

El lema de este año para la concentración es «Polo avance da ética», y el símbolo que figura es un toro «con poderío, contento y feliz, como esperamos que estén todos los seres vivos, sin ser maltratados para la diversión de nadie», explicó Estévez.

Borxa González, también perteneciente a Touradas Fóra, acusó durante el anuncio de la manifestación al grupo Popular de Pontevedra de apoyar públicamente la Feria Taurina: «Tenemos un partido que aspira a gobernar y que públicamente se posiciona a favor del maltrato animal».

Acusa también a la Diputación de usar Turismo Rías Baixas para financiar directa o indirectamente el toreo: «Un espacio que debería fomentar el patrimonio en conjunto de las Rías Baixas está patrocinando la tortura animal».

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Como previa a la manifestación principal habrá una performance dedicada el viernes 7, a las 20.30, delante de la iglesia de Santa María. Mar Seaxá, de Irmandade Antiespecista, explicó que se hará un pequeño recorrido por la calle con temática antitaurina.